ANONIMNI POROĐAJ I TOPLA SOBA: Ministar Đorđević obelodanio ideje koje bi SPREČILE OSTAVLJANJE novorođenih BEBA na ulici!

Beba Marija, koju je pre skoro mesec dana majka ostavila u porodilištu zbog loše materijalne situacije, dobro napreduje i njeno zdravstveno stanje se prati. Određen je staratelj, to je Centar za socijalni rad i ide se ka tome da beba ovih dana pređe u hraniteljsku porodicu, navodi Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Zoran Đorđević je naveo da će nadležni preduzeti sve mere kako bi se deca, koju zadesi ovakva sudbina, zaštitila na najbolji mogući način i kako bi im se pružila socijalna i zdravstvena zaštita.

Ističe da je najbolje za dete da raste u biološkoj porodici.

- Prati se porodica koja može da brine o bebi, bliži srodinici, procenjuje se kakvi su uslovi. Prate se i roditelji u slučaju da se predomisle i požele bebu natrag. Najbolje za dete je kad raste u biološkoj porodici. Krajnja solucija jeste da se ono izdvoji, ode u hraniteljsku porodicu, ili u nekim slučajevima, može da bude izuzetak i ode u neku našu instituciju, ali to gledamo kao poslednju opciju, gde bi ona mogla da boravi, objašnjava ministar.

Dodaje da ima slučajeva kada se majka predomisli i uzme natrag ostavljenu bebu.

- Majka koja je ostavila dete u taksiju u Vrnjačkoj Banji se predomislila. Beba nije odmah vraćena, vršena je procena njene podobnosti i onda je beba vraćena roditeljima. Naravno ona se prati i dalje, ali eto, postoje i i takvi slučajevi, navodi Đorđević.

Dodaje da u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja razmatraju i druge mogućnosti za hitan prijem novorođenčadi i da je jedna od opcija takozvani model "tople sobe", koja bi praktično bila prostor za prihvat bebe pri zdravstvenim ustanovama, a u koje bi moglo slobodno da se uđe i ostavi beba.

- I sad postoji način da se ostavi dete ili u zdravstvenoj ustanovi, Centru za socijalni rad, nekoj našoj ustanovi koja zbrinjava tu decu bez ikakvih posledica za te roditelje, ali postoje neke ideje jedan od primera je anoniman porođaj, ali naravno to moramo da radimo sa drugim državnim organima – Minitarstvom zdravlja s obzirom na to da bi se to dešavalo u porodilištu, a moralo bi da se uključi i Ministarstvo državne uprave zbog upisa u matične knjige rođenih jer u takvim slučajevima nemamo roditelje, objašnjava ministar.

Dodaje da postoji još ideja "tople sobe".

- Topla soba za bebe, to je ideja koja postoji. To je mesto gde majka može da bez posledica po nju ostavi dete jer nama je najbitnije da to dete bude zbrinuto, da se o njemu kasnije brinemo na najbolji moguć način i da odrasta najnormalnije kao sva ostala deca. Videćemo u javnoj rasravi šta javnost kaže o tome, ali mi smo svakako voljni da na taj način i posebno iznađemo kako da ta deca, koju nažalost njihovi roditelji ne žele, mogu da se zbrinu, objašnjava ministar.

