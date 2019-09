OVO VEROVATNO NISTE NI ZNALI: Ako vam dete kreće u prvi razred imate pravo na dva SLOBODNA DANA

Osim za državne i verske praznike, vikende i godišnje odmore, radnici u Srbiji u državnim službama imaju prvo da odsustvuju sa posla po još nekoliko osnova. Selidba, venčanje, smrtni slučaj, dobrovoljno davanje krvi, ali malo ko zna da i oni kojima dete kreće u prvi razred osnovne škole takođe imaju pravo na plaćene slobodne dane.

Zakon o radu predviđa slučajeve prema kojima zaposleni imaju pravo na plaćen slobodni dan, pa se tako plaćeno odsustvo od dva dana dobija i u slučaju da vam je mališan prvačić. To pravilo je regulisano u posebnom ugovoru za državne organe 38/2019 godine, član 4. plaćeno odsustvo pod tačkom 7. polaska deteta zaposlenog u prvi razred osnovne škole iznosi dva radna dana.

Pravo na ovu mogućnost imaju i drugi zaposleni u slučaju da ta stavka stoji u kolektivnom ugovoru firme. Neke od njih koje veoma brinu o svojim zaposlenima daju plaćena slobodna i tri, četiri dana za upis deteta u prvi razred osnovne škole.

- Sve zavisi od kolektivnog ugovora koji određena firma ima. Postoje i one koje daju po nekoliko dana za upis prvaka, pogotovo u onim situacijama kada je u pitanju samohrani roditelj ili kada se jednostavno nema pomoć baka i deka, objašnjavaju iz Mreže za poslovnu podršku.

Ove školske godine prvi put u klupe osmoletki Srbije sešće ukupno 63.371 đaka prvaka i ovi slobodni dani se daju roditeljima kako bi adekvatno sa decom prošli prve školske dane. Ukupan broj blizanaca u Srbiji koji će ove školske godine krenuti u prvi razred je 2.286 i njihovi roditelji koji su zaposleni imaju pravo na četiri slobodna plaćena dana.

- Nisam ni znala da kao zdrastveni radnik, imam pravo na dva slobodna dana zato što mi deca kreću u prvi razred, dok mi koleginica na to nije ukazala. S obzirom na to da imam blizance tražila sam četiri dana, prvo se nisu složili, ali su na kraju popustili. Mislim da je to odlično, jer je deci neophodna roditeljska podrška, pogotovo kada prolaze kroz prvu veliku životnu promenu, kao što je polazak u školu, objašnjava majka blizanaca iz Beograda Tanja Kaljanac.

(Kurir.rs/Blic/Lena Sladojević)

Kurir