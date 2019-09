REŠILI DA OBRADUJU SAMOHRANE RODITELJE: Besplatno letovanje za siromašnu i bolesnu decu

U Srbiji ima oko 130.000 samohranih roditelja kojima je pomoć države i društva u usklađivanju rada i roditeljstva najpotrebnija. Neki od njih, nažalost, žive veoma teško i u lošim uslovima, njihova deca nemaju uvek original par najskupljih patika kao drugi klinci, nemaju uvek fensi igračke, a mnogi od njih more nikada nisu ni videli..



Šerovalo 5.000 ljudi



Da humani ljudi još postoje, pokazala je i grupa građana koja se okupila u Fejbuk grupi sa željom da pomogne upravo ovakvoj deci. Naime, administratori stranice „Paralija apartmani“, s Nenadom Krstićem na čelu, rešili su da samohranim roditeljima, ali i onkološkim bolesnicima, ulepšaju život i obezbede im potpuno besplatno letovanje.



Pre nekoliko dana njihov poziv na besplatno letovanje za samohrane roditelje, kao i mališane koji su onkološki pacijenti, a koji nisu nikada bili na moru, izazvao je pravo oduševljenje na društvenim mrežama.



Kako nam je objasnio Nenad, inicijator ove akcije, taj post je šerovalo više od 5.000 ljudi, dok je milion njih pogledalo tu objavu.



- Za sedam dana smo dobili 1.800 poruka i, iskreno, iznenadio sam se koliko njih se javilo. Sada ću napraviti ozbiljnu selekciju porodica koji će ići u maju, junu i septembru sledeće godine. Želim i u septembru da pošaljem neke porodice, ali tu mali problem pravi to što je počela školska godina. Ako neko bude mogao sada da se uklopi za septembar, potrudićemo se da ih pošaljemo na letovanje - priča Nenad za Kurir.



Neću reklamu



Kako kaže, na ideju je došao slučajno. Dosta ljudi se javljalo sa željom da letovanje plati na rate ili da dobije neki popust, a uvidevši da mnogi od njih žive teško, javila se želja za ovim lepim gestom.



- Ganule su me njihove priče i rešio sam da pomognem. Meni nije bio cilj da se reklamiram, da sam to hteo, ovo bih objavio pre početka sezone. Slali smo i prošle i ove godine neke porodice na more. Ti ljudi su prezadovoljni i veoma zahvalni na tome. Ideja je da na letovanje pošaljemo 20 porodica, od kojih je osam porodica onkoloških pacijenata, s obzirom na to da sam kontaktirao i sa Udruženjem onkoloških pacijenata. Smeštaj je obezbeđen, kao i prevoz, prevoz nemam, ali ja pokrijem i te troškove - navodi ovaj čovek velikog srca.



Zaključuje da jedni drugima moramo više da pomažemo, kao i da će s ovom praksom nastaviti i ubuduće.

Majka tri ćerke

PRVI PUT VIDELE MORE Nenad Krstić kaže da se najčešće javljaju samohrane majke, a čak 90 odsto njih jedva sastavlja kraj s krajem. - To su ljudi s teškim i veoma emotivnim životnim pričama. Nemam turističku agenciju, imam neke apartmane u Paraliji i saradnju s vlasnicama apartmana. Poslednji put, odnosno u julu, bila je samohrana majka tri ćerke. Žena je bila žrtva porodičnog nasilja i one su prvi put videle more i bilo im je baš lepo - navodi on.



