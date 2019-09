GUŽVE NA GRANICAMA NE JENJAVAJU IAKO JE KRAJ LETNJE SEZONE: Kolone ogromne, za vikend nas tek očekuju haos i kolaps (FOTO)

Iako je turistička sezona na izmaku jer je uveliko počeo septembar, kilometarske kolone i višesatno čekanje na graničnim prelazima i dalje su aktuelne i to najviše u pravcima ka Srbiji, a najveće gužve beleže se na granici sa Makedonijom, Mađarskom i Hrvatskom. Za vikend se tek očekuju velike gužve.

foto: Printskrin / AMSS Kamere

Kolone se danas beleže i na izlazu iz Srbije ka Mađarskoj ali i u suptronom smeru, najviše na graničnom prelazu Horgoš. Takođe, u AMSS napominju da ka granici sa Hrvatskom zadržavanja mogu biti višesatna i duža u odnosu na zadržavanje koje vozače očekuje na našim graničnim prelazima.

U AMSS napominju i da se za vikend očekuje veći priliv naših građana koji se vraćaju sa letovanja i da je situacija na granicama varira iz sata u sat.

Gužve uprkos integrisanom prelazu

Posebno je opterećen granični prelaz sa Severnom Makedonijom - Preševo, gde su putnici zapali u gužve slične onima u jeku sezone, a mnogi razlog vide u propustima u radu službenika na integirsanom graničnom prelazu.

Svrha integrisanog graničnog prelaza između Srbije i Severne Makedonije prvobitno je bila da se smanje gužve i zadržavanja, međutim, mnogi putnici imaju utisak da je ova integracija samo dodatno usporila prolazak vozila i učinala gužve većim.

foto: Printskrin / AMSS Kamere

Sa druge strane u Auto-moto savezu Srbije (AMSS) ističu da uzrok zadržavanja nije rad na integrisanom graničnom prelazu već veliki priliv turista.

- Kada je nešto novo svi žele da vide kako je, te sada veći broj putnika dolazi Preševo, a da nije toga, možda bi neki išli alternativnim pravcima, pa se zato sada stvaraju ogromne gužve - rekli su za "Blic" u AMSS- u.

Velike gužve i za vikend

Oni upozoravaju da se velike gužve ovde očekuju i tokom predstojećeg vikenda, kada se očekuje veći porvatak naših ljudi iz letovališta u Grčkoj.

U svakom slučaju, na ulazu u Srbiju juče se čekalo i više od sat vremena, gužve su i danas, što je mnoge izenadilo s obzirom na to da su očekivali da u ovo doba godine gužvi i kolona na granicama ne bi trebalo da ima.

U AMSS dodaju i da radnici na integrisanom prelazu rade najbolje što mogu, ali veliki broj ljudi sada ide kućama sa odmora, što znači da je priliv putnika veliko i stvaraju se gužve.

foto: Printskrin / AMSS Kamere

Sudeći prema objavama na društvenim mrežama, putnika koji se sada vraćaju sa letovanja, tokom današnjeg i prethodnih dana zadražavnje je bilo dugo gotovo isto kao u sred leta, a putnici su na ulazak u Srbiju čekali i po nekoliko sati.

Naši građani svedoče na društvenim mrežama da se kolone na Preševu stvaraju i na izlazu iz Srbije, ali da ima čekanja i na grčko-makedonskoj granici.

Koristite alternativni prelaz

Iz AMSS-a i dalje savetuju korišćenje alternativnog prelaza Prohor Pčinjski kako bi se izbegle gužve i čekanja potput onih od poslednjih dana na graničnom prelazu Preševo.

Oprez i zbog kiše

U AMSS upozoravaju vozače da su meteorolozi za danas najavili moguću kišu u pojedinim delovima zemlje, te savetuju opreznu vožnju i zbog mokrih kolovoza i slabije vidljivosti.

Slična situacija i na Gradini

Slična situacija čeka i one putnike koji u Srbiju nameravaju da uđu preko graničnog prelaza Gradina.

foto: Printskrin / AMSS Kamere

Prema poslednjim podacima AMSS, na ovom prelazu danas se čeka oko 30-40 minuta za ulazak u zemlju, dok na terminalu za izlazak iz zemlje nema većih zadržavanja.

Na graničnom prelazu Horgoš i Batrovci za putnička vozila juče nije bilo većih zadržavanja, dok su teretnjaci čekali između 120 i 240 minuta.

Kako su rekli iz AMSS-a, iako zvaničan datum smene turista ili kraja sezone ne postoji, talas pojačanog saobraćaja očekuje se još ovog vikenda, i on će, prirodno, najviše opteretiti pomenute granične prelaze.

Za manje gužvi alternativni granični prelazi

Ukoliko ne želite da idete na glavne granične prelaze i ne rizikujete zadražavanja, ovo su alternativni granični prelazi:

Kako bi izbegli gužve koje sa kojima se putnici susreću tokom radnih dana, a posebno i vikendom nadležne službe savetuju odlazak na alternativne granične prelaze.

Granički prelazi sa Makedonijom: Glavni - Preševo–Tabanovce; (00-24 h); alternativni - Pohor Pčinjski–Pelince (00-24 h). Na granici sa Grčkom, idite na Dojran umesto na Evzoni, naročito ako putujete vikendom, jer se se vode preoteklih vikenda čekalo i do šest sati.

Granični prelazi sa Bugarskom: Glavni - Gradina–Kalotina kod Dimitrovgrada (00-24 h); alternativni: Ribarci–Oltomanci u blizini Bosilegrada (00-24 h), Strezimirovci–Strezimirovci u blizini Surdulice (00-24 h), Mokranje–Bregovo u blizini Negotina (00-24 h).

Granični prelazi sa Mađarskom: Glavni: Horgoš–Reske u blizini Kanjiže. Iz Srbije postoje dva granična prelaza Horgoš prema Mađarskoj: Horgoš Srbija AP (00-24 h) A1 i Horgoš II (7-19 h); alternativni - Kelebija–Tompa kod Subotice (00-24 h), Bački Breg–Hercegsanto, pripada opštini Sombor (00-24 h), Rastina–Bačsentđerđ u blizini Sombora (7-19 h), Bački Vinogradi– Ašotholom kod Subotice (od 1. Maja do 1. septembra 7-19h, od 1. septembra do 1. maja 6-18 h), Bajmok–Bačalamaš u blizini Subotice (od 1. Maja do 1. septembra 7-19h, od 1. septembra do 1. maja 6-18 h), Đala–Tisasiget kod Novog Kneževca (radno vreme: od 1. Maja do 1. septembra 7-19h, od 1. septembra do 1. maja 6-18 h).

Granični prelazi sa Hrvatskom: Glavni - Batrovci–Bajakovo kod Šida (00-24 h); alternativni: Bezdan–Batina u blizini Sombora (00-24 h), Bogojevo–Erdut u blizini Apatin (00-24 h), Bačka Palanka–Ilok (00-24 h), Neštin–Ilok kod Bačke Palanke (7-19 h), Šid–Tovarnik (00-24 h), Sot–Principovac 1 kod Šida (00-24 h), Ljuba–Principovac 2 kod Šida (00-24 h).

Granični prelazi sa Crnom Gorom: Glavni - Gostun–Konatar u blizini Prijepolja (00-24 h); alternativni: Jabuka–Ranče u blizini Prijepolja (00-24 h), Špiljani (poznat i pod nazivom Mehov Krš) – Dračenovac u blizini Turina (00-24 h).

Kurir