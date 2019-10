SVEČANOST U ŽIČI, 800 GODINA AUTOKEFALNOSTI SPC: Na proslavi Dačić, Vukosavljević, Selaković i Aleksandar Karađorđević (FOTO)

Više hiljada vernika iz svih krajeva Srbije, ali i iz dijaspore, prisustvovalo je u nedelju na liturgiji u manastiru Žiča kod Kraljeva koju je, zajedno sa arhijerejima, služio patrijarh srpski gospodin Irinej, čime je počelo obeležavanje 800 godina samostalnosti Srpske pravoslavne crkve.

U ime Vlade Republike Srbije, u porti ovog srpskog srednjovekovnog manastira, prigodnoj svečanosti prisustvovali su ministri Ivica Dačić, Vladan Vukosavljević i Nenad Popović, a u ime Predsednika Republike - generalni sekretar Nikola Selaković.

- Kroz čitavu istoriju Srpske pravoslavne crkve pa do današnjih dana krasila nas je duhovna veza između države i crkve, a sve na korist našeg naroda. Ono što danas treba ovde naglasiti, mi se moramo vratiti našoj slavnoj istoriji, putu Hristovom i putu Božijem, jer nema boljeg i sigurnijeg puta, rekao je patrijarh srpski Irinej u svom obraćanju vernicima i okupljenom narodu.

On je naglasio da je mnogo naroda postradalo za osam vekova, ali je gotovo uvek postojala velika nada i vera u Boga pa, kako je istakao, ni Bog nije zaboravio na svoj narod. A narod je prolivao krv za svoju Otadžbinu, nadao se i očekivao bolje dane u slobodi i Gospod mu je to ispunio, jer je narod to zaslužio svojom verom i svojom ljubavi.

- Danas, braćo i sestre, kada slavimo osam vekova postojanja naše crkve, koja je jedno vreme, kada je nestalo države, postala crkva koja je vodila svoj narod, a narod taj koji je gledao u svoju crkvu, slušao njene reči i sledio njenoj istini, ne prolaznoj, nego božanskoj istini, zato smo preživeli i doživeli ovaj veliki, slavni i sveti dan, naglasio je patrijarh Irinej.

Osvrćući se na današnju situaciju, Irinej je istakao da je danas narod podeljen i posvađan, te da je lični interes kod pojedinaca iznad svih drugih interesa i da oni te interese vešto prikrivaju.

Govoreći o onome što je danas najpotrebnije srpskom narodu, on je kao poruku praznika koji se proslavlja kazao:



- Ono što je krasilo i treba da krasi naš narod, to je jedinstvo. Jedinstvo naroda u onome što je sveto i božansko, istinito i neprolazno, jedinstvo u crkvi, u veri, u ljubavi, i u svemu onome što krasi rod hrišćanski i što je krasilo narod naš. Ono što nas je krasilo, mora i danas da nas krasi, da se svojom verom ponosimo i da u njoj živimo, ali i da poštujemo i druge vere i narode.

U umetničkom delu programa u nedelju su pod svodovima Svete Žiče nastupili Kulturno -umetničko društvo „Abrašević“ iz Kraljeva i đaci Osnovne škole „Svetozar Marković“, potom su održani mini koncerti Bore Dugića i „Kosovskih božura“ a svečanu besedu ovom prilikom kazivao je akademik Matija Bećković.

Proslava velikog jubileja, osam vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve, nastavlja se u ponedeljak, 7. oktobra, boravkom patrijarha srpskog i arhijereja u Pećkoj patrijaršiji, kao i 8. oktobra svečanom akademijom u beogradskom Sava centru, sa početkom u 20 časova.

Izložba “Osam vekova umetnosti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve” biće otvorena 9. oktobra u Muzeju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu sa početkom u 18 časova. Na ovoj izložbi biće javnosti predstavljeno 135 rukopisnih knjiga, među kojima su i one pisane na pergamentu u manastirima Dečani i Pećka patrijaršija.

