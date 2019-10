Lav pivo započelo obnovu staništa orla krstaša

Lav pivo, najpopularniji domaći brend kompanije Carlsberg Srbija, predstavio je rezultate kampanje Lavovski za orlove, kojom su tokom letnjih meseci prodajom 0.5 flaše ovog brenda prikupljana sredstva za obnovu više staništa orla krstaša širom Vojvodine. Kampanja je sprovedena u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine i Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, a njen dugoročni cilj je obnavljanje brojnosti orla krstaša u Srbiji.

“Zahvalni smo našim potrošačima što su, doprinevši našoj do sada najvažnijoj društveno odgovornoj kampanji, zaista pokazali da su pravi Lavovi. Pored obnove staništa orla krstaša i povratka ovog nacionalnog simbola na njegova vekovna ognjišta, naš cilj bio je i podizanje svesti o posledicama koje nebriga nepovratno ostavlja na našu okolinu i živi svet. Ovo je naša zemlja i mi kao nacionalni brend itekako vodimo računa o tome kakvu je ostavljamo našim pokoljenjima a to su prepoznale i brojne javne ličnosti koje su stale iza našeg apela – od Jovana Memedovića i Nenada Jezdića, do Željka Obradovića, Rade Đurić i Predraga Markovića. Želim posebno da se zahvalim našim partnerima, Ministarstvu zaštite životne sredine, čije je aktivno učešće doprinelo značaju kampanje, te Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, čiji trud, stručnost i dugogodišnja predanost ovom problemu mogu i trebaju biti primer svakom od nas” – izjavio je brend menadžer Lav piva, Marko Simić.

Milan Ružić iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije pojasnio je zašto je upravo obnova staništa krenula iz Neradina na Fruškoj gori.

“Pored Srpskog Krstura gde i danas žive, na ovoj lokaciji na Fruškoj gori orlovi krstaši su se najduže zadržali, do 2016. godine. Pašnjaci oko sela Neradina su obezbeđuju najbolje uslove za život orlovima i tamo, nakon dodatnog pripremanja terena, možemo najpre da očekujemo njihov povratak. Upravo ovo je glavni razlog zbog kog smo odlučili da u obnavljanje staništa krenemo sa ove lokacije. Usled zamiranja tradicionalnog stočarstva i pašarenja, travna staništa obrastaju u žbunove i prestaju da budu dom ugroženim vrstama, poput krstaša i njegovog omiljenog plena – tekunice. Zato je naša intervencija neophodna i zbog toga čistimo ove pašnjake” – objasnio je Ružić.

Obnova staništa i očuvanje orla krstaša uključuje brojne aktivnosti, a sredstva prikupljena tokom kampanje Lavovski za orlove biće upotrebljena za postavljanje novih gnezda, istraživanje terena, revitalizaciju staništa, kupovinu fazana za puštanje na teritoriju orla krstaša, program čuvanja gnezda, sadnju stabala, postavljanje livestream kamera za nadzor gnezda i obeležavanje ptica satelitskim odašiljačima.

Više informacija o kampanji možete pronaći na www.lavovskizaorlove.rs

