MIHOLJSKO LETO DO KRAJA MESECA: Danas je najtopliji 21. oktobar u istoriji

Danas će biti oboren rekord! Imaćemo najtopliji 21. oktobar u poslednje 93 godine kada su maksimalne dnevne temperature u pitanju, zato ovaj dan iskoristite na najbolji mogući način, pripremite kratke rukave i uživajte u šetnji.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), danas se očekuje maksimalna dnevna temperatura od 28 stepeni. Najtopliji 21. oktobar u srpskoj prestonici svih vremena zabeležen je 1926. godine, kada je bilo izmereno 26,5 stepeni.

Vrela jesen

Najtopliji 20. oktobar u Beogradu bio je, prema navodu pojedinih medija, 1935. godine, kada je maksimalna dnevna temperatura dostigla 27,1 stepen. Juče je maksimalna dnevna temperatura u Beogradu bila 27 stepeni, tako da je rekord skoro pa izjednačen.

Mnogi stručnjaci iz oblasti meteorologije kažu da visoke temperature u ovo doba godine nisu neočekivana pojava, kao i da je bilo dosta toplijih jeseni u prošlosti.

- Dvadesetih i tridesetih godina je bilo mnogo toplijih oktobara nego sada, kada gledate po datumima. Apsolutni rekord za oktobar je 34,7 stepeni, a izmeren je 2. oktobra 1932. godine. Ima tu još datuma, ali sada sa ova dva datuma (juče i danas) postoji verovatnoća da ti rekordi budu izjednačeni. Tih godina je bilo toplih oktobara i topla jesen je uobičajena za naše podneblje - objašnjava za Kurir Nedeljko Todorović, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

I dalje sunce



Prema nekim podacima, ovakve vremenske prilike su više puta zabeležene, a u novembru je rekord od 29,3 stepena iz 1926. godine.

Miholjsko leto biće nastavljeno sve do kraja meseca, pa ćemo imati prilike da još uživamo u suncu i lepom vremenu.

- Poslednjih nekoliko dana u mesecu će biti nešto niže temperature, ali to neće biti osetno zahlađenje, već samo za nekoliko stepeni. Tek u novembru se očekuju kiše, što se tiče snežnih padavina, one se ne očekuju još mesec dana, bar ne u nižim predelima. Do kraja meseca će imati maksimalne temperature od 25 do 28 stepeni - kaže Todorović.

Toplo vreme NEGDE I DO 29 STEPENI RHMZ saopštio je da će danas tokom dana biti sunčano i toplo, a da će najviša dnevna temperatura biti od 25 do 29 stepeni, a u glavnom gradu 28. Narednih dana nastavlja se miholjsko leto, jutra će biti sveža, a danju pretežno sunčano i toplo sa najvišom temperaturom od 24 do 29 stepeni. Prema prognozi RHMZ za narednih nekoliko dana, očekuje nas lepo vreme, sutra i prekosutra će maksimalne dnevne temperature iznositi do 27 stepeni, najviša dnevna prognozirana temperatura za četvrtak je 28 stepeni, a za petak 26.

Kurir.rs/Mina Branković Foto: Beta/Dragan Gojić

