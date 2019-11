NEREDI U HONGKONGU! RODITELJI ZABRINUTI: Srpski studenti zarobljeni u domovima

Sukob studenata i policije u Hongkongu je eskalirao, policija je opkolila gradski univerzitet i studenski dom u kom se nalazi deset studenata iz Srbije. Saša Moderc, otac jednog od momaka koji je tamo u domu, rekao je za Kurir da su zabrinuti za bezbednost dece jer im je preporučeno da napuste zemlju, što je nemoguće pošto su blokirani.



- Kampus Gradskog univerziteta u Hongkongu je opkolila policija i očekuje se napad i sukob policije i studenata iz Hongkonga. Policija se spremna da upadne s pendrecima i suzavcima i rastera studente. Tamo je moj sin, on je na drugoj godini studija i mi zaista ne znamo šta da radimo. Poslednji put sam se čuo s njim u utorak po podne, sada više ne vidi moje poruke, verujem da su im isključili internet - rekao je za Kurir Saša Moderc, profesor na Filološkom fakultetu u Beogradu.

Rekao je da je u kampusu desetak studenata iz Srbije i nekoliko iz Hrvatske i da se svi drže zajedno. Nada se da ih neće namerno napadati, ali postoji mogućnost da se nađu između dve vatre.



- Studentima je rečeno da se zaključaju u sobe. Ja pokušavam da ostanem pribran, znam da su u manjoj opasnosti pošto su Evropljani, ali nije vam svejedno kad kažete sinu da se drži podalje od prozora. Majke dece su jako zabrinute, već su počele da paniče i non-stop zovu jedne druge. Sin se dobro drži, pribran je, što je najbitnije, pa je meni lakše - objasnio je Moderc.

On kaže da je za ovu vest čuo kad je tamo, zbog vremenske razlike, već bila noć i da se nada da u to doba neće biti sukoba.



- Studenti iz Hongkonga su svima u kampusu podelili fantomke, spremili su kamenice i flaše s benzinom, ali sam rekao našoj deci da ona to nikako ne rade, da policija slučajno ne pomisli da su deo mase i da im se nešto ne dogodi. Kineski studenti su napustili kampus, rekao mi je sin, a njima savetuju da se jave ambasadi i da napuste zemlju što pre, ali oni ne mogu, nemaju gde da mrdnu, bukvalno su blokirani. Metro takođe ne radi, a i moraju tehnički da se odjave. Videćemo šta dalje da radimo, svi zajedno planiramo, nadam se da će se situacija smiriti i da niko neće stradati - naglasio je Moderc.

Juče je počeo sukob studenata i policije, nakon što su se protesti sa ulica preneli na fakultete.

Studentkinja Janković

SAVETUJU NAM DA SE NE KREĆEMO

Stupili smo u kontakt sa Anđelom Janković, koja se takođe nalazi u Hongkongu, i ona kaže da su nemiri u njenom domu tek najavljeni.

- Ja sam na Univerzitetu Lingnan u Hongkongu. Univerzitet je malo dalje od centra tako da sam još uvek bezbedna, ali prognoze su da će ovde danas doći do velikih protesta. U ponedeljak smo imali nemire u kampusu i sabotažu učionica i fakultetskih zgrada. Nemamo predavanja i ne zna se do kada ih nećemo imati. Generalno sam bezbedna, ali sam konstantno u svojoj sobi u domu jer nam savetuju da ne idemo nigde, a i prevoza skoro da nema, tako da svakako možemo slabo da se krećemo. Jedina sam iz Srbije na ovom , ali znam nekoliko naših studenata koji su na Gradskom univerzitetu i trenutno sam s njima u kontaktu. Kod njih je baš kritična situacija jer se sprema napad na fakultet svakog trenutka. Ne mogu da kažem da nisam u strahu, ali najviše me brine to što ne znam kad će se smiriti situacija - rekla je za Kurir Anđela Janković.