GDE JE I ŠTA RADI NAŠA PAMET U INOSTRANSTVU: Srpskoj deci divi se ceo svet

Iako država nema sistematizovane podatke o svim našim studentima u inostranstvu, Srbija je jedna od zemalja s najvećim brojem mladih genijalaca koji studiraju na najprestižnijim svetskim univerzitetima. Samo jedan od njih bio je fizičar i student Univerziteta Kembridž Mihajlo Sporić, koji je nedavno preminuo posle dvogodišnje borbe s rakom pluća.

Naime, prema podacima Ministarstva omladine i sporta, Fond za mlade talente RS prošle godine je dodelio 468 stipendija u ukupnoj vrednosti od 300.877.668 dinara. Međutim, to je samo deo naših studenata koji svojom pameću i akademskim dostignućima zadivljuju svet, dok se u Srbiji o njima malo zna. Mnogi od njih su stipendiju dobili od najelitnijih fakulteta u inostranstvu, a o njima ministarstvo i fond nemaju nikakve podatke.

To je slučaj i sa Miom Mijović (20) iz Kragujevca, koja je dobila stipendiju britanskog Oksforda. Nju je, kako kaže za Kurir, odmalena zanimala matematika i vrlo rano je počela da učestvuje na državnim takmičenjima.

- U sedmom razredu osnovne škole prebacila sam se u specijalno odeljenje kragujevačke gimnazije za matematiku, a u drugom razredu srednje prešla sam u Matematičku gimnaziju u Beogradu - kaže Mia.

Njeni izvanredni rezultati u školi i na takmičenjima govorili su da se radi o izuzetno talentovanoj mladoj osobi i profesori su joj savetovali da studije nastavi u inostranstvu.

- Razmišljala sam da li da konkurišem za Oksford ili Kembridž i odlučila sam se za Oksford, jer je to veći grad i ima više sadržaja. Prijavila sam se na inženjerstvo. Položila sam brojne testove i baš za moj rođendan dobila sam poziv za intervju na Oksfordu. Nisam mogla da dođem k sebi od sreće. Shvatila sam da sam na korak od toga da mi se život iz korena promeni - objašnjava Mia.

Odlično je prošla i na intervju na Oksfordu, ali je drama tek tada počela.

- Godina na Oksfordu košta u proseku oko 32.000 funti. To su neke brojke koje su za nas nezamislive, tako da sam morala da apliciram za stipendiju. Oksford ne dodeljuje mnogo tih stipendija godišnje. Međutim, te godine dodelio ih je tri i sve su otišle u Srbiju. Jedan od stipendista sam bila i ja - priča skromno Mia.

Na Oksfordu ona vredno radi, ali ima i prilike da se okuša u raznim sportovima, učestvuje u brojnim klubovima, na seminarima i radionicama. Predaju joj najcenjeniji profesori u svetu, a kolege su joj iz svih delova zemljine kugle, mnogi od njih iz privilegovanih porodica.

- Presrećna sam što sam dobila ovu priliku i uživam u studiranju ovde, ali veoma mi nedostaju porodica i Srbija i radujem se svakom raspustu, jer tada dolazim kući - kaže ona.

Još jedan od mladih ljudi kojim se Srbija može ponositi je Bogdan Raonić (19) iz Kragujevca. On studira na fakultetu Ekol politeknik u Parizu i primalac je stipendije za izuzetne studente koju dodeljuje fondacija fakulteta, kao i stipendije koju dodeljuje francusko ministarstvo odbrane. Osnovnu školu završio je u odeljenju za nadarene učenike u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, gde je bio i đak generacije, a nakon toga je, kao vukovac, završio i Matematičku gimnaziju u Beogradu. - Gimnazija i „Petnica“ su me naučile kako da pravilno razmišljam i samostalno donosim zaključke, ne samo u svetu matematike i fizike već i u svim drugim sferama života - priča Bogdan, koji kaže da su u Parizu svi iznenađeni količinom znanja studenata iz Srbije. - Dosta tema iz fizike, matematike i programiranja, koje su deo programa za prvu, pa čak i drugu godinu fakulteta, mi, đaci Matematičke gimnazije, već smo obradili u srednjoj školi - objašnjava on i dodaje da studenti iz Srbije, ma gde studirali u inostranstvu, spadaju u najbolje studente. - Taj potencijal Srbija mora da iskoristi, jer ako ga ne iskoristi ona, iskoristiće ga neko drugi, to je neminovno - zaključuje Bogdan, koji kaže da od detinjstva sanja o tome da na neki način pomogne svojoj zemlji i narodu i tako ostavi trag za sobom.

Ilja Uzelac Bujišić (18), Kembridž, Velika Britanija

MIHAJLO NAM JE BIO UZOR

foto: Privatna Arhiva

Ilja Uzelac Bujišić je rođen u Vukovaru u Hrvatskoj. Sa 14 godina je došao u Beograd, gde je upisao Matematičku gimnaziju. Na nacionalnim takmičenjima je uzeo mnogo nagrada, a pre mesec i po dana postao je i student na Kembridžu.

- Samo na Kembridžu ima barem 30 do 40 studenata iz Srbije. To je veliki broj i to samo govori koliko su naše škole i naši studenti cenjeni u inostranstvu - objašnjava Ilja, koji je mogao da bira gde će nastaviti školovanje, ali se odlučio za Kembridž jer je relativno blizu Srbiji.

- Ovde se od studenata očekuje da budu dosta samostalni. Pored predavanja, studenti dobijaju i zadatake koje samostalno rešavaju - objašnjava Ilja. On, nažalost, nije upoznao nedavno preminulog Mihajla Sporića, ali kaže da je on bio uzor mnogima.

- Nama mlađima Mihajlo je bio uzor i ugledali smo se na njega - poručio je Ilja.