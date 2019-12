ČETVRTA TRIBINA O NASILJU NAD ŽENAMA: Nasilje neće prestati ukoliko se ne prijavi

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja, kao i globalne kampanje pod nazivom "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama", GO Zvezdara i Udruženja građna "Amikus" uz podršku Gradskog sekretarijata za socijalnu zaštitu, kao i uz pomoć Adrija medija grupe organizovana je poslednja od četiri tribine o ovom društvenom problemu koja je iznela poruku da se nasilnik mora prijaviti, u suprotnom nasilje neće prestati.

Gradska opština Zvezdara je četvrta beogradska gradska opština koja se pridružila globalnoj kampanji sa ciljem osnaživanja žena da nasilje prijave. Tribinu je otvorio član Veća GO Zvezdara, Vladan Jeremić, koji je istakao da je nasilje kršenje osnovnih ljudskih prava, te je neophodno organizovati tribine poput ove, kako bi se žene edukovale i ohrabrile da takvo ponašanje prijave:

- Nasilje je kršenje osnovnih ljudskih prava, i moramo pričati o ovom problemu i staviti ljudima do znanja da je ono nedopustivo. Postalo je ozbiljan društveni problem, žene se moraju edukovati i podsticati da nasilništvo prijave, a u tome im svakako pomažu ovakve poučne tribine - poručio je Jeremić i dodao da na opštini Zvezdara lokalna samouprava sarađuje sa nadležnim institucijama koje pružaju pomoc žrtvama.

Predstavnici policije svim snagama trude se da ohrabre žene da ne ćute, a koju tačno ulogu u borbi protiv nasilja imaju predstavnici MUP Srbije, objasnio je Nikola Ivanović iz policijske stanice Zvezdara. On je rekao da su se mnoge stvari promenile 2017. godine, kada je MUP dobio pravo na izvršavanje tzv. hitnih mera:

- Od juna 2017. godine dobili smo neophodne instumente u smislu brzog reagovanja ukoliko do nasilja dođe, ili postoji opasnost od istog. Tada su uvedene hitne mere, a to znači da kada neko prijavi nasilje, policijski službenici izlaze na teren, procenjuju rizik i shodno tome reaguju. Najčešce mere koje koristimo su zabrana prilaska nasilnika žrtvi, ali i udaljenje iz doma. Upravo taj period je ključan, jer nasilnici često pokušavaju ponovo da stupe u kontakt sa žrtvama i izmole ih za oprost, obećavajuci im da ce se promeniti. Ipak, praksa pokazuje da ako je jednom bilo nasilja, ono će se zasigurno ponoviti, nasilnik se ne menja i često situacija bude i gora nego ranije - objasnio je Ivanović.

Dodao je i da je organizacija rada bolja kako postoji grupa za koordinaciju koju čine clanovi tužilaštva, centra za socijalni rad i policije:

- Svi mi zajedno pratimo slučajeve nasilja, zajedno delujemo, delimo mišljenja pa samim tim adekvatnije reagujemo i efikasnije se borimo protiv ovog problema - naveo je on.

Nemanja Antonijević, iz Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i rukovodilac odeljenja Zvezdara složio se sa predstavnikom MUP i rekao da se nasilje nikada ne dešava samo jednom, a da se krug zlostavljanja ne bi koncentrično širio na čitavu porodicu, a posebno decu, treba reagovati odmah:

- Nasilje ne bira ni mesto ni vreme, i nikada, ali nikada se ne dešava samo jednom. Takođe, ono nije problem samo žrtve, već čitave porodice. Kako žrtva ne bi postala saučesnik u maltretiranju mora odmah da reaguje, inače će se svojim ćutanjem taj krug proširiti na decu, porodicu i prijatelje. Ovo govorim jer često čujem kako žene kažu da zbog dece ne prijavljuju siledžiju i ne žele da razaraju brak, a ja im odgovaram da upravo zbog toga i moraju da prijave. Deca imaju pravo na bezbedan i siguran život bez nasilja - poručio je Antonijević.

On je poslao i važnu poruku medijima - kako izveštavati o nasilju, a uz to sugerisao je muškarcima da „ukoliko nekad nemaju šta da pruže ženi, uvek mogu da joj upute neku lepu rec, jer je cesto to ono što im je najviše potrebno - ljubav i podrška".

Učesnici tribine u ovoj beogradskoj opštini aktivno su učestvovali u diskusiji sa članovima nadležnih institucija koji su održali tribinu i ponosno stavili bedževe sa sloganom "Nijedna više", a moderatorka skupa Ivana Fuštić poručila je da se na taj način simbolično doprinosi širenju svesti o ovom problemu i podsticanju žena da nasilje prijave.

Ova tribina održana je u petak u prostorijama GO Zvezdara a poslednja je od četiri skupa u novembru mesecu na temu nasilja nad ženama, koje su se održavale i u gradskim opštinama Savski venac, Rakovica i Lazarevac, uz podršku Sekretarijata za socijalnu zaštitu Gradske uprave grada Beograda. Dvadesetpetog novembra obeležen je i Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama konferencijom "Nijedna više" na kojoj su govorile Nela Kuburović, ministarka pravde, Irena Vujović, predsednica GO Savski venac i Saveta za rodnu ravnopravnost Grada Beograda, Nataša Stanisavljević, sekretarka za socijalnu zaštitu Grada Beograda, Vesna Stanojević, koordinatorka Sigurne kuće i Ivana Soković, članica Izvršnog odbora "Dunav osiguranja".

Zamenik javnog zužioca, Danijela Jokanović: Od šamara do tragičnog ishoda Prvi put na novembarskim tribinama o nasilju nad ženama govorila je i zamenik javnog tužioca Prvog osnovnog tužilaštva u Beogradu, Danijela Jokanović. Ona je ovom prilikom istakla da postoji nekoliko vidova nasilja, objasnila razliku između nasilja i proganjanja i spomenula pojam „medenog meseca", koji je u praksi često prisutan. Takođe, upozorila je žene da prvi nasilni čin uglavnom ne bude i jedini: - Ono što žrtve moraju da znaju je da nasilje ne mora da bude konstantno prisutno, postoje usponi i padovi, može se dešavati povremeno, što ne znači da ga ne treba prijaviti. Nasilnici su manipulativni, pa se često kaju za svoje postupke, što je upravo pomenuta faza „medenog meseca". Ipak, ako im jednom oprostite, uglavnom svako naredno bude još surovije, počne šamarom a nisu retki slučajevi da se nasilje završi tragičnim ishodom - poručila je Jokanovićeva.

Posledice dugogodišnjeg nasilja Marija Manojlović, psiholog Doma zdravlja Zvezdara detaljno je opisala i uz pomoć prezentacije objasnila u kojim životnim periodima nasilje najčešce biva i kakve posledice ono ostavlja: - Ono što praksa pokazuje je da nasilje nad ženom prisutno u veoma važnim porodičnim periodima, nakon zasnivanja porodice, u trudnoći, ili po rođenju deteta - istakla je psiholog Marija. Ona je objasnila i da depresivne faze, anksiozne epizode, hronični bolovi u telu, česte vrtoglavice i narušeno zdravlje samo su neke od posledica koje nasilje ostavlja. Ipak, žene koje pretrpe maltretiranje retko se obraćaju lekaru, kaže ona, pa je tako u ovoj godini evidentirano samo pet žena koje su zatražile medicinsku pomoć, mahom zbog bolova i povreda u predelu glave i kičme.

Jubilej borbe protiv nasilja nad ženama Šta se desilo 25. novembra? Već punih dvadeset godina Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obeležava se 25. novembra, a sve je počelo 1999. godine kada su Ujedinjene nacije zvanično ustanovile ovaj dan kao znak sećanja na sestre Mirabal - Patriju, Minervu i Mariju Teresu koje se svirepo ubijene 1960. godine u Dominikanskog republici. Od tada, uz brojne druge manifestacije i akcije, novembar mesec posvećen je edukaciji i ohrabrivanju žena da nasilje prijave nadležnim institucijama.

VR film "SVE JE U REDU" Kao i prethodna tri puta, svi učesnici tribine imali su priliku da pogledaju i VR film agencije UN Women Srbija pod nazivom "Sve je u redu". Film prikazuje primer učestalog psihičkog nasilja nad ženama, a gledaocima je ukazana prilika da doslovno budu svedoci jednog oblika nasilja pred kojim najčešce zatvaramo oči.

