ADVOKAT SAVIĆ ZA KURIR: Ovo su navodi da Ojdanić zna nešto o ubistvu gardista! Tužilaštvo treba da ih ispita, a ne ja!

Advokat Predrag Savić izjavio je za Kurir da je on na promociji svoje knjige samo kazao da bi tužilaštvo trebalo da proveri i priču koju je čuo od svedoka, čije ime nije navodio, o saznanjima generala Ojdanića o ubistvu vojnika u Topčideru odnosno o događajima noć pre ubistva, jer je teško napraviti kvalitetnu selekciju od obilja dokaza koje dobija, pa može da dođe u situaciju da ga neko optuži da je "prolupao", kao što je Kurir to stavio i u naslov. Naime, u tekstu koji je Kurir preneo sa beogradskih medija ukazano je na nelogičnost da general Ojdanić može biti ključni svedok u slučaju stradalih gardista, jer je navodno u to vreme bio u kafani, s obzirom na činjenicu da je Ojdanić 2004. bio u haškom pritvoru.

- Više od dve stotine ljudi je čulo kada sam rekao da će biti razočarani svi oni koji očekuju da i knjizi pročitaju neku od priča o navodnim ubicama i medijskim špekulacijama. Rekao sam da se u knjizi analiziraju neosporno pravno i naučno utrvrđeni dokazi. A da o javnim pogovaranjima obaveštavam tužilaštvo i zahtevam da proveri takve navode kako sam istakao da se proveri i priča koju sam dobio od svedoka čije ime nisam naveo o saznanjima generala Ojdanića o ubistvu vojnika u Topčidaru odnosno o događajima noć pre ubistva. Imam tonski zapis razgovora sa čovekom koji se predstavio kao Marko Miroslav Petrović i rekao da je bivši vojnik vojske Jugoslavije i da se trenutno nalazi u emigraciji u Americi i da ima saznanja o ubistvu gardista. On mi je poslao i mail i broj svog telefona, te istinitost navoda možete da proverite i vi i ostali državni organi - stoji u pisanoj izjavi za Kurir.

- Od kada se bavim slučajem Topčidar na kojim sam počeo rat sa pokojnim doktorom Vladanom Batićem dobio sam više stotina različitih poruka i navodnih dokaza od kojih su mnogi bili lažni sa ciljem da krajnju istragu odvedu u suprotnom pravcu. U takvom obilju podataka teško je napraviti kvalitetnu selekciju i sačuvati se da ne dođete u situaciju da vas neko kao što ste vi mene ne optuži da sam prolupao. Smatram da selekciju i proveru podataka treba da čini tužilaštva i policija, a ne advokati koji za to nemaju adekvatne resurse i mogućnosti - rekao je Savić.

Savić nam je dostavio i mejl koji je dobio o navodnim saznanjima generala Ojdanića.

