AMFILOHIJE PORUČIO CRNOGORSKIM VLASTIMA: Ne objavljujte rat protiv Boga! Ko god da je to uradio zna se kako je završio!

Njegovo visokopreosveštenstvo Arhiepiskop cetinjski Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije pozvao je danas crnogorsku vlast da se urazumi i ne objavljuju rat protiv Boga, i da ne nastavljaju bogoborno delo svojih prethodnika bezbožnika. On je poručio da nije lako protiv Boga ratovati i da ko god je Bogu objavio rat zna se kako je završio.

Mitropolit je ovo poručio u manastiru Župa nikšićka, gde je služio Liturgiju, i tom prilikom dodao da je sve u 2000. godišnjoj istoriji Crkve Božje u znaku Hristovog raspeća i vaskrsenja, i da je u tom duhu Jevanđelja prizvan i život svih nas.

On je izrazio žaljenje što je u ovo naše vreme Vlada Crne Gore nastavila gonjenje Crkve Hristove:

"Nastavlja se ono što se događalo kroz vekove u ime tzv. kulture, zaboravljajući, a to jeste velika nesreća, da kultura postoji zato što postoji kult. Tamo gde nema kulta, molitve kakvu smo mi ovde služili, nema ni kulture. Kultura je samo ljuštura onoga što je suština svega onoga što su ljudi istinski stvarali kroz istoriju i suština ljudskog života.“

Izrazio je Arhiepiskop cetinjski i nadu da će Bog da urazumi, kako je rekao, one koje je vreme izbacilo na površinu, na vlast u Crnoj Gori da ne objavljuju rat protiv Boga:

"Nisu oni prvi. Od prokletoga cara Dukljanina Dioklecijana i Nerona, pa onda redom do naših vremena bilo je tih bogoboraca, čitave imperije. I od nijedne danas nema strva. Poslednja moćna bogoboračka imperija bila je ona boljševičko-titoistička. Ko se nadao da će ona da nestane i propadne! Nema danas nje, ali ima, nažalost, njenih naslednika, i ovih na Zapadu, koji se sve više odriču Hrista Boga i Njegove istine, Njega kao puta istina i života.“

Naglasio je da sledbenici naših titoista, nastavljaju to bogoborno delo svojih prethodnika bezbožnika.

"Nije lako protiv Boga ratovati i neka ih Bog urazumi da ne objavljuju rat Bogu, jer ko god je Bogu objavio rat zna se kako je kroz hiljade godina završio. Da se i njima to ne dogodi, nek se vrate Bogu, veri Božijoj, izvornoj Crnoj Gori Svetoga Petra Cetinjskoga, Svetoga Petra Lovćenskoga Tajnovidca, Crnoj Gori kralja Nikole koja je bila krštena Crna Gora i klanjala se Hristu Bogu raspetome i vaskrslome, Njemu služila. I sve što je gradila, gradila je u ime Božje, do one lovćenske srušene i oskrnavljene, oburdane kapele. Sve je građeno u ime Božje, za slavu Božiju i za čast naroda hrišćanskoga ovoga mesta. Nadamo se u Boga, ima još nade da se i ovi naši vrate sebi, svom razumu, da se vrate svojim precima, svetima ocima našim, naročito ocima svetorodne loze Petrovića, Svetom Vasiliju Ostroškom.“

Pitajući kome sad treba da pripadne manastir Svetog Vasilija Ostroškog, Mitropolit je kazao da čak ni posleratni bezbožnici nesu otimali hramove već zemlju, ističući da je Crkva pravoslavna u Crnoj Gori ovih dana od ministra pravde tražila da se prvo vrati ono što je oteto i opljačkano od Crkve Božije posle rata.

"Evo kako oni odgovaraju, neće da vraćaju, nego oće da nastave i dalje! Neće dati Bog! Ja se nadam i molim Bogu da im prosveti razum, savest i svest da se vrate sami sebi, svetinjama i svetim ocima našim: Svetom Vasiliju Ostroškom, Svetom Petru Cetinjskom, Svetom Amfilohiju i Grigoriju, koje danas proslavljamo, Svetim mučenicima, Sveštenomučeniku Joanikiju i 120 sveštenika koje su njihovi prethodnici ubili u Crnoj Gori.“

Ukoliko bi nastavili započeto delo otimanja i gonjenja Crkve, to bi bio stid i sram Crne Gore i Crnogoraca, bez obzira kako se ovde osećali:

„Stid i sram pred Evropom i pred svetom. Nadamo se u Boga da toga neće doći, i da će ponovo zasijati ime Božije i služenje Bogu i da će se oni vratiti svetinjama, kulturi, odnosno kultu, službi Božjoj – Svetoj liturgiji da bi znali šta je to kultura i šta su djela ruku ljudskih“, zaključio je Amfilohije.

