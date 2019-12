OVO TI JE PRVI POSAO, REKAO JE I POKAZAO MI DVOJICU MOMAKA: Htela je bolju budućnost, a upala u PAKAO PROSTITUCIJE!

Pokazao mi je dvojicu momaka i rekao da mi je to prvi posao. Pitali su me da li hoću da se sama skinem ili da me oni skinu i od tada kreće pakao. Konstantno sam bila drogirana, u toj kući je bio još desetak devojaka iz Crne Gore, Srbije, Bosne... - deo je potresne ispovesti devojke iz Srbije koja je, želeći da sebi obezbedi bolju budućnost postala žrtva trgovaca ljudi u Austriji, nekih od najperfidnijih predatora današnjice.

Ilustracija foto: Shutterstock

Statistika je svakako poražavajuća. Prema podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima, samo tokom prošle godine 76 osoba palo je u ralje trgovine ljudima. Od tog broja, 71 osoba je srpske nacionalnosti.

Jedna devojka odlučila je da progovori o hororu koji je preživela kada je postala žrtva trgovaca ljudima, a, kako je navela sve je počelo iz želje da sebi obezbedi sigurniju finansijsku situaciju. Umesto bolje budućnosti, jezivu stvarnost kreirala joj je žena u koju je imala poverenje. Drugarica iz srednje škole sa kojom se dugo nije čula, pozvala u Austriju i pitala da li bi poput nje radila za jednu modnu agenciju

- Pitala me da li hoću da se bavim modelingom. To mi je bilo super, a i trebao mi je novac. Vratila sam se u Srbiju, moji su bili protiv toga, ali kada sam videla gde i kako živi bila sam rešena - počinje svoju ispovest.

Kako je objasnila, sa ženom čiji identitet nije otkriven, imala je nadasve prijatan odnos, a onda joj je jednog dana i ugovorila sastanak sa modnim agentom.

- Pitao je da li bih mogla da se slikam u donjem vešu... Nije prošlo ni 24 sata, ona je došla i rekla: "Hans ti je namestio posao, imaćeš prvi angažman" - navela je devojka i pomenula da je bila oduševljena.

Hans progovorio srpski

Ipak, entuzijazam je ubrzo poljuljan jer je shvatila da je Hans zapravo Srbin. Naime, on joj je na našem jeziku tražio pasoš, što joj je odmah bilo čudno.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Rekao je da je to zbog mojih ličnih podataka. Pokazao mi je dvojicu momaka i rekao da mi je to prvi posao. Pitali su me da li hoću da se sama skinem ili da me oni skinu i od tada kreće pakao. Konstantno sam bila drogirana, u toj kući je bio još desetak devojaka iz Crne Gore, Srbije, Bosne... - opisala je horor u kom se zadesila.

- Tog dana je bio samo jedan koji nas je čuvao. Jedna devojka je rešila da pobegne, on je pošao za njom, tukli su se i ja sam iskoristila priliku i pobegla iza njegovih leđa i spasila se - ispričala je.

Trgovina ljudima je najbrže rastuća grana kriminala

Trgovina ljudima jedna je od najvećih i najprofitnijih grana kriminalnih aktivnosti, rame uz rame stoji zajedno sa trgovinom narkoticima, oružjem i pranjem novca. Prema pojedinim podacima u pitanju je najbrže rastuća grana kriminalne industrije koja ostvaruje profit veći od 152 biliona dolara na godišnjem nivou.

U savremenom, modernom dobu, kada je internet postao plodno tle za lov na žrtve, kao jedan od najčešćih vidova vrbovanja žrtava su lažni oglasi za posao.

Iz udruženja "Astra" su objasnili da je zbog toga pristup žrtvama danas jednostavniji, lakši i manje vidljiv nego što je to bio ranije. O tome kako da sami proverite poslovnu ponudu i ne upadnete u kandže trafikinga, navode nekoliko koraka. Pre svega, napominju, potrebno je voditi računa o tome gde ste videli oglas za posao i od koga ste dobili ponudu, ali i obratiti na sadržinu samog oglasa.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Moramo da budemo svesni da veći deo žrtava ulazi u lance trgovine ljudima tako što poveruje u lažne ponude za posao, tako da ekonomska nestabilnost, kako opšte društvena tako i lična, predstavljaju faktor rizika kada su potencijalne žrtve u pitanju - objašnjava Hristina Piskulidis iz "Astre".

Najčešće žrtve žene i devojčice

Zabrinjavajući podaci pokazuju da oko 80 odsto žrtava trgovine ljudima čine devojčice i žene i njima se najčešće trguje zbog seksualne eksploatacije, objašnjavaju iz ovog udruženja.

- Ono što posebno zabrinjava je da je starosna granica trgovanih devojčica sve niža i da trenutno iznosi 12-13 godina. Takođe, poreklo žrtava se u poslednjig 15-ak godina promenilo, i dok su to ranije bile mahom strane državljanke poreklom iz Rumunije, Bugarske, Rusije, Moldavije itd., danas oko 70 odsto trgovanih žena i devojčica na prostoru naše zemlje čine državljanke Srbije - objašnjava Piskulidis i dodaje da ne treba zanemariti i to da muškarci, takođe, sve više postaju rizična grupa, jer oni, u potrazi za boljom zaradom, ulaze u sumnjive dilove i postaju žrtve radne eksploatacije.

Po zvaničnim podacima Centra za zaštitu žrtava trgovine ljudima prošle godine identifikovano je 76 žrtava trgovine ljudima, ali iz ovog udruženja objašnjavaju da je veliki problem u ovoj oblasti činjenica da objedinjene statistike nema, zbog čega svi akteri na polju borbe protiv trgovine ljudima, koji imaju dodir sa žrtvama, imaju neku svoju statistiku.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Tako je, na primer, "Astrin" Tim za podršku žrtvama od osnivanja, marta 2002, do sada primio oko 39.000 poziva i na osnovu njih identifikovao 509 žrtava trgovine ljudima. Tokom prošle 2018. "Astra" je identifikovala osam žrtava (sedam žena i jednog muškarca), njih sedam su državljani/ke Srbije, a jedna žrtva je bila iz Albanije - navode iz udruženja.

SOS telefon

Ukoliko strahujete da ste vi ili neko iz vaše okoline postali žrtva trgovine ljudima ili posumnjate da biste to mogli postati, jako je važno obratiti se za pomoć.

- Treba se obratiti policiji ili organizacijama koje imaju višedecenijsko iskustvo rada sa žrtvama i potencijalnim žrtvama trgovine ljudima. ASTRIN SOS telefon je dostupan 24 sata i pozivi sa svih mreža su besplatni - kažu iz ovog udruženja.

Dodaju i da im se mogu javiti žrtve trgovine ljudima kojima je potrebna neka vrsta podrške i pomoći, ali i slučaju da im je potreban savet i podrška da oni sami ili neko njihov ne bi postao žrtva.

Na svaku sumnju treba preventivno reagovati, jer su posledice koje ostavljaju lanci trgovine ljudima skoro pa neizbrisivi.

(Kurir.rs/Pink.rs)

Kurir