SPREMITE ĆIVOT, DOĆI ĆU PRE LITURGIJE! Daka otkrio da se SVETI VASILIJE javio uoči sabora u CG, pa ovo PORUČIO MONASIMA

- Dobio sam blagoslov od sveštenika kojima se javio (Sveti Vasilije - prim.autora) da vam prenesem ove reči. Bila je gužva u državi, šta će da se desi: može li policija spečiti dolazak svetog Vasilija u Nikšić, jer je mnogo ranije objavljeno nego što je trebalo da se desi. Sveti Vasilije se javlja i kaže: ne brinite, samo pripremite ćivot, ja ću doći pre liturgije, samo Gospod i on znaju kako se to desilo, i kako je došao u Nikšić, u crkvu, to je bio najveći događaj u Crnoj Goru, u istoriji neba i zemlje - kazao je Davidović.

Potom je dodao da je čudotvornu moć ovog sveca osetio i na svojoj koži.

- Ja sam operisan nakon atentanta, i oprostio sam onome koji je to uradio, kunem vam se krstom. Bila je totalna anestezija, trajala je operacija 2 sata, kaže mi lekar, problem ti je sa malim prstom, trajaće oporavak dug, do godinu dana. Ja dođem, primaknem se ćivotu, svetim moštima, vidite, sad bih mogao svirati violonu, potpuno se vratio prst, ovo je živa istina - ispričao je Davidović u emisiji Hit tvit.

Kurir.rs

Kurir