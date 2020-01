ONI SU NAS NAPUSTILI U 2019. GODINI: Otišli su Šaban, Šeki, Petrući, Gru...

Kako se godina bliži kraju, sumiraju se ne samo oni lepi trenuci koji su nam oduzimali dah, već i oni tužni zbog kojih su mnogi od nas pustili po koju suzu.

Na domaćoj javnoj sceni najtužniji su svakako bili odlasci pevača, glumaca, novinara i drugih zvezda šou-biznisa, ali i političkih figura uz koje su mnogi od nas odrastali ili su nam na ovaj ili onaj način uticali na život.

Neki od njih ostavili su veliki trag u svojim profesijama, dok je druge prerana smrt sprečila da dostignu profesionalni zenit, ali svakako ćemo ih pamtiti po onome što su uradili. Veliki Ivo Andrić je jednom prilikom rekao: „Svi umiru samo jednom, a veliki ljudi dva puta. Jednom kada nestanu sa zemlje, a drugi put kada propadne njihova zadužbina“, pa hajde da to ne dozvolimo!

Za Crvenu zvezdu Šeki je od 1955. do 1969. godine nastupao 460 puta i postigao 159 golova, osvojio je sedam titula i pet kupova. Mnogi ga nazivaju jednim od najvećih fudbalera u srpskoj istoriji, a bio je poznat po majstorijama na terenu i šarmu van njega. Poznat je i po tome što je početkom šezdesetih uživao takvu popularnost da je o njemu snimljen igrani film pod naslovom „Šeki snima, pazi se“. Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.

Mirjana Marković, prva predsednica Jugoslovenske levice (JUL) i supruga nekadašnjeg predsednika SRJ Slobodana Miloševića, umrla je od upale pluća u 77. godini u Rusiji. Smatra se da je Markovićeva imala ključni uticaj na politiku svog supruga na spoljnom i unutrašnjem planu. Bila je poznata i po cvetu u kosi koji je skoro uvek nosila. Markovićeva je napustila Srbiju 2002. godine, nakon što je Milošević isporučen Haškom tribunalu, gde mu se sudilo i gde je na kraju preminuo. Bila je nedostupna pravosudnim organima Srbije i za njom je 2005. godine raspisana međunarodna poternica. Napisala je memoare „Bilo je to ovako“, a sahranjena je u svom rodnom Požarevcu pored voljenog supruga.

Momir Bulatović

političar

foto: Ana Paunković

(21. septembar 1956. Beograd -30. jun 2019. Rača, Crna Gora)

Bivši predsednik Crne Gore od 1990. do 1998. godine i predsednik Savezne vlade SR Jugoslavije od 1998. do 2000. godine preminuo je u 63. godini od srčanog udara. Bulatovića je smrtni čas zatekao 30. juna u selu Rača, u Kučima. Bio je osnivač DPS-a, SNP-a i NSS-a, a iz politike se povukao 2001. godine. Tokom svog političkog delovanja u Srbiji, bio je jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševića, te je baš on proglasio stanje neposredne ratne opasnosti, a zatim i ratno stanje u toku NATO bombardovanja SRJ 1999. godine. Nakon smrti sina Boška godinama je živeo daleko od očiju javnosti, pa se o njegovim poslednjim danima malo zna.