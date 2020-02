PAŽNJA! NAGLE PROMENE VREMENA MUČE I NAJZDRAVIJE: Pritisak će non-stop da skače i pada

Nagle i česte promene vremena, koje će se, prema prognozama meteorologa, ove nedelje smenjivati čak tri puta, od 20 stepeni, koliko je izmereno juče, preko kiše, snega i maksimalno 10 stepeni sutra i u četvrtak, pa do prolećnih temperatura tokom predstojećeg vikenda, najviše će škoditi osobama koje imaju problema s krvnim pritiskom.

Uživanje... Tašmajdanski park u Beogradu foto: Marina Lopičić

Dr Radmila Šehić iz Hitne pomoći ističe da nagle promene škode i potpuno zdravima: - Nagle promene škode svima zato što centar za termoregulaciju, u višim moždanim sferama, ne može tako brzo da se adaptira na promene temperature, atmosferskog pritiska i vlažnosti vazduha. Najviše problema će imati oni koji i inače kubure sa oscilantnim krvnim pritiskom.

Kada dođe do skoka temperature vazduha, krvni sudovi na periferiji se šire i uslovljavaju pad pritiska i koristeći redovnu terapiju te osobe mogu pritisak da snize previše. To za posledicu ima teskobu u grudima, mučninu, glavobolju, vrtoglavicu. Naglo zahlađenje dovodi do skupljanja krvnih sudova i naglog skoka pritiska i to zahteva dopunsku terapiju.

Proleće... Visibabe na Fruškoj gori foto: Ljubica Žigri

Ona dodaje da će pored zdravstvenih problema imati i bubrežni bolesnici i osobe sa problemima sa neurovegetativnim sistemom. Najvažnije je da pacijenti prepoznaju tegobe i da prilagode odevanje i ishranu vremenskim prilikama.

