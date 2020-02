VREME NASTAVLJA DA LUDUJE: Taman preživesmo ČUDO U FEBRUARU i šokantan pad temperature, a evo šta nas čeka narednih dana

I zdravi su jedva prebrodili nagli vremenski obrt od kratkih rukava po podne do snega uveče. Između srede i četvrtka Hitna u Beogradu 105 puta intervenisala, zbog problema sa srcem, pritiskom...

Neočekivani sneg i nagli pad temperature za čak 20 stepeni u roku od nekoliko sati napravili su potpuni haos - smetovi su zatrpali puteve, mnoge varoši u Srbiji ostale su bez struje, a naglo zahlađenje izazvalo je i brojne zdravstvene tegobe kod građana!

Dok su ljudi u sredu na temperaturi od čak 22 stepena u kratkim rukavima sedeli u baštama kafića i ispijali kafe i i druge napitke, nisu ni slutili da će za koji sat pasti sneg, a temperatura biti ispod nule . U Beogradu je sinoć izmereno -1, dok je sneg sipao.

foto: Shutterstock

Ovaj temperaturni šok izazvao je brojne smetnje i kod zdravih, a ne samo kod hroničnih bolesnika, pa su se juče mnogi žalili na tegobe. Hitna pomoć u Beogradu je u noći sredu na četvrtak intervenisala 105 puta, a za pomoć su se najviše javljali astmatičari, srčani bolesnici i oni s povišenim pritiskom. Upravo ova grupa ljudi, prema rečima dr Radmile Šehić, specijaliste opšte medicine u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, najteže i podnosi nagle temperaturne promene.

- Nagli pad temperature je udarac za organizam jer koliko god da je zdrav, nije u prilici da se tako lako adaptira na te zastrašujuće brze promene. Najviše se žale ljudi koji imaju problema s krvnim pritiskom. Skok krvnog pritiska opterećuje mozak, bubrege, srce i pluća, što je jedno potpuno atakovanje na čitav organizam, a kod njih može doći i do infarkta - objasnila je za Kurir dr Šehić.

Varoši ostale bez struje Zatvorene škole, fabrike Sneg i nepovoljni vremenski uslovi prouzrokovali više kvarova na visokonaponskim dalekovodima u regionu Osečine, Ljubovije i Krupnja, što je izazvalo probleme u snabdevanju električnom energijom. Vlažan sneg pokidao je oba dalekovoda prema Mionici, pa je varoš bila bez struje, a kako je preneo RTS, nisu radile fabrike, škole i obdanište.

Ona je navela da i zdrave osobe mogu imati smetnje usled ovakvih naglih promena u temperaturi.

- Vodeći simptomi su jake glavobolje, pa i povraćanje kao posledica iritacije centralnog nervnog sistema, povećana razdražljivosti, pad tolerancije, bol u grudima. Neretko se dešava da hipertenzivna kriza provocira smanjen dotok kiseonika u srce - navela je dr Šehić i istakla da se se kod pulmopata i astmatičara može pogoršati stanje, kao i da se napadi gušenja mogu produbiti i produžiti.

ČINJENICE Zdravstvene tegobe koje se javljaju glavobolje bol u grudima gušenje skok krvnog pritiska razdražljivost povraćanje infarkt

Đorđe Đurić, meteorolog „Veder tu ambrele“, rekao je za Kurir da je temperatura pala za više od 20 stepeni.

- Danas se očekuje kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg. Od nedelje se očekuje toplije vreme s temperaturom i do 15 stepeni, a početkom sledeće nedelje i do 20 stepeni, ali će biti prolaznih naoblačenja s kišom - naveo je on i dodao da nas od srede ponovo očekuje zahlađenje, ali ne drastično.

U Beogradu i Novom Sadu u petak će se smenjivati kiša i sneg.

Kurir / Mina Branković

Foto: Marina Lopičić, Zoran Šaponjić

Kurir