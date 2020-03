IMUNOLOG SRĐA JANKOVIĆ OTKRIVA: Ako jednom preležimo koronu, možemo li opet da se zarazimo

Imunolog Srđa Janković otkrio je kako se ponaša korona virus prema ljudima, odnosno, šta kada se osoba jednom zarazi to znači za njen imunitet.

foto: AMG

Iako je Covid-19 novi virus o kom se zna malo, medicinski stručnjaci i naučnici svim silama pokušavaju da pronađu vakcinu i da odgovore na goruća pitanja kako bi pomogli čovečanstvu.

Jedna od najčešćih nejasnoća koju izaziva korona virus odnosi se na sticanje trajnog imuniteta.

- Naravno da još postoje određene debate u svetu povodom novog korona virusa, za onaj ranije poznat naravno znamo da ostavlja imunitet. I baš na to bih se sada osvrnuo. Još nijedan korona virus nije postojao koji je napadao ljudski organizam a da nije ostavljao višegodišnji imunitet. Da li je doživotan, to je sada drugo pitanje. To ćemo znati tek za više godina - ističe dr Srđa Janković imunolog u Univerzitetskoj dečjoj klinici "Tiršova".

- Ponekad, ali srećom na većinu ne. Može naravno da izazove oštećenje pluća kod onih sa težim oblicima, pa čak i kod onih koji možda imaju lakše simptome, ali onako podmukle. Desi se nekada da se na snimku vidi da ima oštećenja na plućima ali najveći deo obolelih se oporavi bez ikakvih posledica i to je ono što je važno - naglašava imunolog.

Vakcina, prema mišljenju stručnjaka, neće uskoro biti dostupna na tržištu za širu upotrebu.

- Očekujem da uskoro počnu svuda u svetu testiranja potencijalnih vakcina ali da bi se ispoštovale sve etičke norme, što zahteva vreme, moja optimistička procena je godinu i po do dve - zaključio je imunolog Srđa Janković.

(Kurir.rs/Telegraf)

Kurir