ZA DAN POSLE: Akademijski odbor za selo SANU predstavio Novi program pomoći zadrugama!

​Kabinet za regionalni razvoj i Akademijski odbor za selo Srpske akademije nauka i umetnosti, na čelu s akademikom Draganom Škorićem, najavljuju Novi program pomoći zadrugama za „dan posle“ epidemije korona virusa. Ministar zadužen za regionalni razvoj i kopredsednik Nacionalnog tima za preporod sela Srbije Milan Krkobabić ističe da samo dobro organizovani i udruženi domaćini – poljoprivrednici u okviru jakog zadružnog sistema Srbije i Vojvodine mogu da odole svim izazovima, pa i onima koje donosi epidemija virusa korona.

„U saradnji s Akademijskim odborom za selo Srpske akademije nauka i umetnosti sačinili smo novi program za pomoć zadrugama za „dan posle“. Pomoći ćemo zadrugare sa oko 600 miliona dinara. Odmah da razjasnimo: nije reč o kreditu, već o direktnoj pomoći. Reč je o bespovratnim sredstvima, koja će odmah posle epidemije da pomognu da se podstakne aktivnost zadruga. Zašto to činimo? Pokazalo se da je selo uspešno tamo gde postoji i uspešno radi zadruga. U tim sredinama prisutni su samoinicijativa i snažna međugeneracijska solidarnost.

Upravo te dve sjajne osobine zadrugara, koje proizilaze iz osnovnih zadružnih principa samopomoći i neutralnosti – da se pomogne svima, bez razlike na pol, nacionalnu pripadnost i religijsku veroispovest,snažno preporučuju zadrugare za tu bespovratnu pomoć. Nastojaćemo da podsticajna sredstva dobije što veći broj starih i novoosnovanihzadruga – ističe ministar Krkobabić.

On je najavio da će pojedinosti Novog programa pomoći zadrugama biti objavljeni čim se za to stvore uslovi, a zadruge i zadrugari imaće optimalan rok da se pripreme i konkurišu. Podsetimo, u Srbiji trenutno radi oko 1.700 zadruga, od čega je čak 700 osnovano u protekle tri godine, od kada se realizuje projekat dodele podsticajnih sredstava zadrugama „500 zadruga u 500 sela“. Do sada je Kabinet za regionalni razvoj dodelio 1,7 milijardi dinara podsticajnih sredstava za kupovinu opreme, mehanizacije, za unapređenje tehnoloških postupaka, zasnivanje osnovnog stada ovaca, koza, krava, kao i višegodišnjih zasada. Sredstva su dobile 152 zadruge širom Srbije. Pored Novog programa pomoći zadrugama za „dan posle“, za preporod sela će biti iskorišćeno i 300 miliona dinara, što ukupno iznosi 900 miliona dinara ulaganja u zadruge i sela Srbije, ne računajući sredstva koja će u poljoprivredu i seoske sredine biti uložena najnovijim merama Vlade Republike Srbije.

