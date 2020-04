PRIMALI POSETE, IZLAZILI IZ DOMA, KRILI SIMPTOME: Gojković i Tiodorović objasnili šta se desilo u Gerontološkom centru

"Zbog toga je nakon preliminarnih izveštaja u prepodnevnim časovima priveden i lišen slobode direktor GC u Nišu i protiv njega je podneta krivična prijava za teško delo protiv zdravlja ljudi za šta je predviđena kazna zatvora do 12 godina", rekao je Gojković na redovnoj konferenciji za novinare u Palati Srbija.

Kaže da je od ukupnog broja pozitivih pancijenata u prethodnih 24 sata u Srbiji, njih 424, najveći broj iz GC Niš.

Od ukupno 256 štićenika, ustanovljeno je da je 140 pozitivno, kao i četiri zaposlena.

Testiranje jednog dela štićenika i radnika je završeno, a drugi deo se sada testira, dodao je Gojković.

"Nažalost primetili smo, ovo je posledica jednog veoma neprofesionalnog odnosa i nepoštovanja propisa, gde smo ustanovili čitav niz nepavilnosti u radu centra koji su doveli do ovako velikog broja zaraženih u toj ustanovi. Dozvoljavane su posete od strane rodbine i izlasci van doma, što je strogo propisima zabranjeno i naloženo je svim rukovodiocima da postupaju u skladu sa protokolom. Nažalost, imamo indicija i da su se krili sipmtomi bolesti u početku infekcije".

To je, kako kaže, još jednom pokazatelj da sve mere koje smo uveli nisu restritkvine same po sebi i da možemo da vidimo šta može da se dogodi ukoliko jedan pojedinac ne poštuje takve mere i do kakvih komplikacija može da dođe.

Gojković je rekao da najveći broj građana Srbije poštuje uvedene mere, ali da i dalje ima onih koji to ne čine.

"Najveći broj poštuje mere i na tome smo im neizmerno zahvalni, ali i dalje imamo mali broj ljudi koji ovo doživljava suviše lagodno i komotno i zbog toga ćemo svi imati manje ili veće probleme", rekao je Gojković.

Pozvao je građane da poštuju mere i dodao da će oni koji to ne čine biti strogo sankiconisani i kažnjeni.

"Na svima nama je da se nadalje uzmemo u pamet šta znači kada se ne pridržavamo mera. Poruka za sve je da ih nadalje poštujemo u potpunosti", rekao je Gojković.

On je rekao da je u ustanovama socijalne zaštite i domovima za odrasle i stare, kojih ukupno ima 229 domova sa kapacitetom od 8.617 korisnika, zaključno sa 13. aprilom, da je potvrđeno prisustvo kod 44 korisnika i 25 zaposlenih.

Kaže da je potvrđeno prisustvo korona virusa u domu za smeštaj starih Stara pruga u Umci, Dožveti stotu u Zemun, GC Niš, domu za stare i odrasle Nana u Beogradu, domu za ometene u razvoju Blace, u domu za smeštaj odraslih Kulina, domu za stare u Smederevu, domu za smeštaj ometenih Balce - Trbunje, domu za starih Eskob centar u Nišu, Centru za smeštaj odojčadi i dece u Beogradu, domu za seštaj odraslih Sunčev breg u Beogradu, gradskom centru Novi Beograd i GC Novi Beograd usluga pomoći u kući.

Epidemiolog Branislav Tiodorović istakao je danas da je infekcija korona virusom u Gerontolškom centru u Nišu izuzetno ozbiljna i teška i da nije bila očekivana, kao i da je usledila nakon što se poslednjih dana stekao utisak da se smanjuje pritisak prema Kliničkom centru Niš i da se "plima koja dolazi sa juga smanjuje".

Tiodorović je rekao da se iz toga vidi do čega može doći zbog neodgovornosti onih koji moraju da poštuju mere i sprovode ih u svojim ustanovama.

Svi, kako je preneo, su u izolaciji, kao i preostalih 77 negativno testiranih radnika koji su ostali u centru.

Kazao je da se završava prebacivanje pozitivnih štićenika i radnika u Klinički centar, koji je sve zbrinuo.

Tiodorović je kazao da je otvaranjem novog dela Kliničkog centra i obezbeđivanjem da može funkcionisati kao kovid bolnica dobijeno još 460 postelja na raspolaganje.

"U ovoj fazi ćemo moći da izvršimo obavezu prema jugoistoku Srbije da zbrinemo sve kojima je neophodna medicinska pomoć. Velika je stvar što smo u Leskovcu pripremili bolnicu, koja će do kraja dana biti spremna I kadrovski opremljena", preneo je on.

Tiodorović je ponovio da je ulazak infekcije u Gerontološki centar u Nišu veliki udar, zbog velikog broja pozitivnih lica, čije je stanje za sada u fazi lake kliničke slike, ali pošto se radi o stariji ljudima, hroničnim bolesnicima sa velikim komorbiditetom, to ne znači mnogo.

"Svi radnici Kliničkog centra trudiće se da ne dođe do najstrašnijeg rezultata. Pozivam sve koji vode takve i slične ustanove da shvate da ne treba biti emotivan u situaciji kada trebate sprovoditi zakon, kada treba da sprovodimo mere kojima smanjimo mogućnost zaražavanja", kazao je on, dodajući da oni koji su posećivali štićenike te ustanove nisu učinili ništa dobro članovima svoje porodice ili prijateljima.

Podvukao je da je nephodno da se do kraja ponašamo vrlo odgovorno i sa gvozdenom disciplinom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir