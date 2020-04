PATRIJARH IRINEJ: Ove godine slavimo Uskrs u posebnim uslovima, Bogu se možemo moliti i u našem domu

BEOGRAD - Lepo je doći na praznik u crkvu, ali možemo se Bogu moliti i u svom domu, izjavio je patrijarh SPC Irinej i poručio vernicima da prihvati ono što kažu ljudi od struke i da se tih uputstava pridržavaju.

"Ja preporučujem našemu narodu da prihvate ono što kažu ljudi od struke, koji poznaju problem koji nas je snašao. Da se tih upustava pridržavaju. Lepo je doći na velike praznike u crkvu, ali ovo je izuzetan jedan momenat u našemu životu. Možemo se mi Bogu moliti i u svome domu, u toj domaćoj crkvi. Jer, bolje je u domu svoje misli i svoje želje i svoje srce uputiti prema crkvi, nego biti u crkvi, a ne znam o čemu drugom misliti. Ovo je prvo mnogo bolje", rekao je patrijarh srpski Irinej u intervjuu Blicu.

On je rekao da ćemo ove godine proslaviti Vaskrs u posebnim uslovima.

Ilustracija foto: Nebojša Mandić

"Prema tome, da se Bogu pomolimo, da razmišljamo o prazniku i njegovom značaju, to možemo i u svome domu. Naravno, sve će ovo proći, pa ćemo se moliti Bogu i u našem domu i u crkvama", poručio je Irinej.

Patrijrh srpski bacio svetlo na dileme i razmišljanja Svetog sinoda SPC u vezi sa proslavom Vaskrsa u doba korona virusa, ali je još jednom istakao da će SPC poštovati savete stručnjaka.

"Teško je kad dođe velika masa sveta (u crkve) napraviti red. Ali smo mi u mogućnosti, s obzirom na to da je narod prihvatio poziv da se uzdrzi od komunikacija, tako da možda i neće biti tolika masa sveta. I u većim crkvama je potpuno moguće sprovesti to da se napravi razmak zadovoljavajući, a oni koji su mnogobrojniji nek budu napolju, kao što je to slučaj kod Rusa i nekih drugih naroda. Tako da se zadovolji i jedna i druga strana.", rekao je on.

No, prihvatamo mi stav ljudi koji su upućeni u problematiku i u materiju (o zaraznosti korona virusa), i poštovaćemo", kazao je patrijarh Irinej u delu intervjua koji je objavio Blic.

