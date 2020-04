OVO JE RAČUNICA ZA KRAJ VANREDNOG STANJA! Kon: Sada je od 0 do 40 pozitivnih, očekujemo da VIRUS POČNE DA JENJAVA!

BEOGRAD - Epidemiolog Predrag Kon izjavio je večeras da se nivo pandemije u Srbiji nalazi u maksimumu i da bi u narednim nedeljama trebalo da se vidi opadanje aktivnosti korona virusa. Kon je za Radio-televiziju Srbije kazao da opadanje broja novoobolelih mora da se gleda dinamički, zbog sve većeg broja testiranih u jednom danu.

"Otkrivamo veći broj vrlo blagih pa i asimptomatskih slučajeva pa je onda utisak da je veći broj, a nije jer otkrivamo izvore i eventualne rezervoare virusa", rekao je Kon.

Kon je istakao da je za ublažavanje mera uvedenih u borbi protiv korona virusa, izmedju ostalog, potrebno smanjenje procenta pozitivnih u odnosu na dnevni broj testiranih.

"Potrebno je od svih testiranih bude pet odsto zaraženih, a trenutno je, u zavisnosti od dela zemlje, od nula do 40 i više odsto. Trenutno je ova brojka od nula do 40 odsto, zavisno od dela Srbije. Na primer, od 3.000 danas testiranih, potrebno je da je oko 150 pozitivno, to bi bilo pet odsto. Ali. mora da se sagledava i druga činjenica, koliko je ljudi na respiratoru u datom trenutku. Zatim, koliko je onih u improvizovanim bolnicama i banjama sa lakim simptomima ili bez simptoma, a koliko ima teških pacijenata. Mora najmanje dve nedelje tako da bude - objasnio je dr Predrag Kon.

Takođe, u obzir će se uzeti broj teških slučajeva na respiratorima i broj zaraženih sa lakim simptomima u improvizovanim bolnicama, "jer to govori koliko se virus drži pod kontrolom".

Naveo je da se vidi da se u nivo pandemije smanjuje u Vojvodini i Beogradu, ali da se povećava u Paraćinu, Ćupriji, Nišu, Aleksincu...

"To je moglo predvideti kroz broj ljudi koji se u Srbiju vratio iz inostranstva, a to je u tim delovima zemlje", dodao je on.

Kazao je da je utisak da se virulentnost oslabila, odnosno sposobnost virusa da izazove bolest.

Kon je ponovio da smatra da škole treba otvoriti poslednje, a da će u njima mere distanciranja i zašitite biti preporučivane sve dok je virus prisutan.

Prvo moramo da vidimo kakva će biti situacija u naredne četiri nedelje, do tada škole nikako ne mogu početi da rade, a posle toga počinje procenjivanje kada bi mogle da se otvore, rekao je.

- Dokle god imamo virusa, te mere distanciranja i zaštite jeste nešto što bi se moralo preporučivati. Očekujemo da će potpuno virus da nestane u jednom periodu, zato ne mogu govoriti o maskama u školama. Ali, ispitivaćemo virus tokom leta, tako da to ne možemo u potpunosti odbaciti.

