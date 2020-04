LEKARSKI DEO TIMA NE PODRŽAVA OTVARANJE VRTIĆA PRE 1. JUNA Teretane i saloni moraju ili da rade ili da se zatvore zauvek

Epidemiolog Predrag Kon izjavio je danas da lekarski deo tima nije za otvaranje vrtića i škola pre 1. juna.

- To nećemo moći da podržimo, jer je tu moguće širenje - rekao je Kon.

Kada je reč o teretanama, epidemiolog navodi da one bez rizika ne bi mogle da postoje.

- Kada me pitate kako otvaramo teretane i salone, pa drugo rešenje postoji, a to je da budu trajno zatvoreni. Oni jednostavno moraju ili da rade ili da napuste svoj posao - dodao je Kon i podsetio da mere i preporuke koje fitnes centri i frizerski saloni moraju da uvode.

Jedna od njih je jedan čovek na 10 kvadratnih metara, drugo da sve bude zakazano. Tu će biti i označena mesta za određene sprave, "mora da postoje i dezo barijere i tako dalje, brojne stvari koje moraju vrlo jasno da budu označeni".

- Vidi se naglo povećanje saobraćaja, ljudi izlaze na lepo vreme. Ako počne uobičajena komunikacija, rizik je na stotine puta veći - ukazuje Kon.

On je podsetio da je Gradski zavod za javno zdravlje sve te preporuke pripremio za preduzeća i uskoro će biti objavljene.

Odgovarajući na pitanje novinara da li u Zabeli ima zaražženih, epidemiolog Kon je rekao da nema tu informaciju.

Kon je na konferenciji za novinare kazao i da ćemo mi znati koliki nam je imunitet tek kada završimo testiranje.

- Postoje među nama lekari koji različito saopštavaju šta misle da će biti. Imate one koji smatraju da smo prokuženi, da je sve to završeno, ima onih među kojima sam ja da je to daleko manji procenat nego što se očekuje - rekao je Kon.

On je dodao da iz sveta stižu kontradiktorni podaci.

- Jedni kažu da je prkuženost velika, što znači da su imuni, a neki kažu da će sasvim sigurno da će ovo još dugo trajati - rekao je Kon.

(Kurir.rs/Tanjug)

