LC WAIKIKI JE OPET SA VAMA! Posetite naše prodavnice

Nakon dugog perioda izolacije i borbe protiv COVID-19, konačno su ublažene mere i život se polako vraća u normalu. Svima nam je potrebno da unesemo malo osveženja u svoj život, ali i ormare, a ne postoji bolje mesto da se to uradi nego LC Waikiki.

Na radost svih ljubitelja modern odeće, dostupne svima po povoljnim cenama, omiljeni srpski modni brend LC Waikiki ponovo je otvorio svoje prodavnice u 22 grada širom zemlje. Naravno, preduzete su sve propisane mere, kako bi kupovina bila bezbedna i sigurna za sve.

Uz puno poštovanje svih mera zaštite, koje važe kako za naše radnike, tako i za naše drage kupce, možete ponovo da uživate u sjajnim ponudama i najboljim cenama uz naš slogan “Svako zaslužuje da se dobro obuče.” – poručuju iz kompanije LC Waikiki.

Sada je sjajna prilika da, zajedno sa članovima cele porodice, odaberete nešto iz nove LC Waikiki kolekcije ili neki od artikala na sniženju.

Posebno smo ponosni na činjenicu da, ne samo da smo tokom vanrednog stanja zadržali sve ljude od više od 600 zaposlenih, nego smo trenutno u procesu zapošljavanja novih radnika, što je u skladu sa našim planovima i otvaranju novih prodavnica u Srbiji-naglašavaju u LC Waikiki.

Prodavnice LC Waikiki možete pronaći u Beogradu, Pančevu, Čačku, Jagodini, Kragujevcu, Kraljevu, Užicu, Kruševcu, Lazarevcu, Leskovcu, Nišu, Novom Pazaru, Novom Sadu, Požarevcu, Šapcu, Smederevu, Sremskoj Mitrovici, Subotici, Valjevu, Vršcu, Zrenjaninu ili Zaječaru.

Posetite naše prodavnice u svim gradovima Srbije i uživajte u sjajnim ponudama i najboljim cenama. – poručuju u LC Waikiki.

LC Waikiki – Everyone deserves to dress well

