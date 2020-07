NEZAPAMĆEN SUKOB PENZIONISANIH OFICIRA ZBOG RATA NA KOSOVU: Ruski generali rešili da otkriju ISTINU o SLATINI!

U moskovskim medijima u poslednjih desetak dana rasplamsala se nezapamćeno žestoka polemika između penzionisanih generala oko toga ko je imao kakvu ulogu u organizovanju "skoka" ruskog bataljona mirotvoraca iz BiH na prištinski aerodrom "Slatina", na kraju NATO bombardovanja SRJ. Pljušte optužbe generala, ne samo ko je imao odlučujuću ulogu, već i ko je kočio ulazak ruskih mirotvoraca na Kosovo i Metohiju te 1999.

Oštre reakcije na izjavu Kvašnjina

Isprovociran izjavama bivšeg načelnika Generalštaba Anatolija Kvašnjina, koji je u TV emisiji kazao kako je on pripremao akciju i da o tome nije znao ministar odbrane, oštro je reagovao general pukovnik Leonid Ivašov, i to u dva broja visokotiražnog nedeljnika "Argumenti nedelje", ispričavši detalje koje do sada ruska javnost nije znala. Optužio je Kvašnjina "da ne govori istinu o ovoj operaciji"."

U broju od 17. juna u pomenutom nedeljniku general u penziji Leonid Ivašov, koji je 1999. bio načelnik Glavne uprave međunarodne vojne saradnje ruske armije, napao je Kvašnjina u vrlo oštrom tekstu pod naslovom "Sva istina o skoku u Prištinu - Odgovor mistifikatorima", napisavši da je kao učesnik te operacije kategorički protiv njegove interpretacije cilja ruskog bataljona, kao i da motiv "nije bila nikakva trgovina".

foto: Profimedia

- Mi smo uveli naš kontingent zato da bismo podržali Srbe, da zaustavimo genocid nad srpskim narodom na Kosovu i da se realizuje rezolucija SB UN 1244 - napisao je general Ivašov, kategorički ustvrdivši da Kvašnjin nije odlučivao o akciji ruskih specijalaca, već da su to učinili tadašnji ministar odbrane maršal Igor Sergejev, i predsednik Rusije i vrhovni komandant Boris Jeljcin.

Ivašov piše i da Kvašnjinu nije verovao ministar Sergejev.

- Upravo je Kvašnjin pozivao komandante jedinica da se ne potčinjavaju ministru odbrane (Sergejevu) i ne ispunjavaju njegove naredbe - napisao je Ivašov.

foto: Profimedia

"Skok" u Prištinu, kako ponovo objašnjava, organizovao je general-pukovnik Jurij Balujevski, rukovodilac Glavne operativne uprave generalštaba RF zajedno sa GRU (vojnom obaveštajnom službom) i Glavnom upravom za međunarodnu vojnu saradnju.

- Lično sam usaglašavao akciju ulaska našeg kontingenta sa predsednikom Miloševićem i načelnikom Generalštaba VJ Dragoljubom Ojdanićem. Dogovorili smo se da u slučaju ako jedinice NATO napadnu naš kontingent, oružane snage Jugoslavije po njima moćno udare. Osim toga, razmatralo se da prebacimo naše desantne jedinice iz Rusije u Niš. Pripremali smo dolazak naših brodova u Solun - piše Ivašov.

On objašnjava i kako je donesena konačna odluka: ministar odbrane maršal Sergejev je u službenoj belešci predsedniku Jeljcinu napisao "ako prihvatimo američki predlog da Rusija nema sektor i da se potčinjava američkom generalu, ne samo da ćemo biti poniženi, nego će i on (Jeljcin) biti potčinjen Klintonu".

foto: Profimedia

Posle toga je, tvrdi, Jeljcin pristao da istovremeno ruska vojska, kada i NATO, uđe na Kosovo.

Posle teksta Ivašova na TV Rusija, ubrzo je emitovan razgovor sa generalom Kvašnjinom koji je sebe predstavio "kao glavnog organizatora akcije u Prištini". On je kategorički tvrdio da o akciji ništa nije znao ministar spoljnih poslova Igor Ivanov, "u koga u armiji nisu imali poverenja smatrajući da može o planovima da ispriča Amerikancima". Osim toga, Kvašnjin tvrdi da je on napravio pismenu belešku za predsednika Jeljcina i da u tome nikakvu ulogu nije imao ministar odbrane maršal Igor Mojsejev.

Bivši šef GRU izbegao polemiku

U toj TV emisija pojavio se i bivši šef GRU (vojne obaveštajne službe) Valentin Korabeljnikov koji je vešto izbegao da ulazi u polemiku. Nije ni rečju kazao ko je u pravu, a ko mistifikuje celu akciju, već je rekao "da obaveštajci ne govore o detaljima akcije bez obzira na to što se zna da je GRU učestvovao u pripremi operacije".

foto: Profimedia

Ivašov svedoči i da mu je ponovio komandu ministra odbrane Sergejeva da nastavi put ka Prištini, dok je Talbot "umiren" da se bataljon vraća.

- Tako je ruski bataljon dobio na vremenu, Si-En-En je mogao samo da javi da su Rusi već na Kosovu - ispričao je Ivašov..

ATOMSKE SNAGE

Najnovija žestoka polemika ruskih generala pokazuje da je postojala netrpeljivost ambicioznog generala armije Kvašnjina prema maršalu Sergejevu, poslednjem ruskom maršalu i ministru odbrane. Njihov sukob je tinjao zbog različitih stavova oko reforme armije. Kvašnjin je bio za radikalno smanjenje atomskih snaga Rusije, čemu se kategorički suprotstavljao maršal Sergejev.

Posebno ljut na generala zbog OVOGA General Ivašov kaže da je posebno ljut na generala armije Kvašnjina zato "što je lažima hteo da ponizi mrtvog maršala Sergejeva". Ivašov se seća kad je maršal Sergejev otišao u Kremlj i raportovao Jeljcinu kako je prošla akcija, on ga je zagrilo i kazao: "I ja sam napokon udario po nosu Klintona." - Tada je naredio da se nagrade učesnici marša u Prištinu - ispričao je Ivašov.

General Zavarzin svojevremeno je kategorički tvrdio da je ideju za ruski "skok" u Prištinu dala Glavna uprava međunarodne vojne saradnje kojom je rukovodio general Ivašov.

(Kurir.rs/Novosti)

Kurir