SNIŽENJA: Virus spustio cene i do 70 odsto pre roka

Epidemija koronavirusa promenila je navike i kupovnu moć potrošača, a u borbi za mušterije trgovci su ove sezone ranije počeli sa sniženjima letnje kolekcije, koja se kreću od 20 do 70 odsto.

Tako u radnjama kupci mogu pazariti majice za 500, šorc za 800, a haljine za 1.200 dinara, a kako su utvrdili reporteri Kurir Potrošača, koji su obišli radnje svetskih brendova, ali i one manje, od glave do pete može se obući za skromnih 6.000 dinara, pa do 30.000 dinara za one s nešto dubljim džepom.

Računica

Računica je sledeća - za majicu kratkih rukava u jeftinijoj varijanti dovoljno je izdvojiti od 500 do 900 dinara, za šorc između 800 i 1.500, sandale je moguće naći i za 1.200 do 1.800, dok torba i aksesoari koštaju oko 3.000 dinara. Letnji šoping podrazumeva i kupovinu kupaćih kostima, naočara za sunce, šešira i kačketa, a sve zbirno ne mora preći iznos od 3.000 dinara. Malo više novca potrebno je izdvojiti za muške „krpice“, jer majice za jači pol iznose od 600 do 1.500 na sniženju, pantalone 2.000, odnosno bermude između 1.500 i 3.000 dinara. Dečji program takođe je snižen za oko 20 do 50 odsto. Svakako, popusti su različiti u zavisnosti od artikala, politike brendova, sezone, a konačni iznos sniženja zavisi od količine preostalih artikala u ponudi.

Manja potražnja

Goran Papović iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže za Kurir da su ove akcije posledica novonastale situacije.

- Korona je svakako uticala na cene, radnje i tržni centri dugo su bili zatvoreni, ponuda je velika, ali sada se smanjila potražnja. Jednostavno, ljudi kupuju samo ono što im je neophodno i gledaju da sačuvaju svaki dinar. Sezonsko sniženje je i ranije bilo u julu, sada je ono malo ranije stiglo - poručio je on.

Sami trgovci primećuju da je epidemija virusa korona počela da menja navike potrošača, koji su tokom perioda vanrednog stanja mahom odlučivali za onlajn kupovinu.

- Na to je uticala činjenica da su ljudi više vremena provodili kod kuće, a samim tim i više koristili internet. Takođe, kupci su u obzir uzimali izmenjeno radno vreme prodavnica, a želeli su i da izbegavaju gužve - rekli su nam zaposleni u jednoj prodavnici odeće i dodali da je „obavezno nošenje maski šoping učinilo napornim“.

- Građani su radije birali da uživaju u gradskoj vrevi na ulici nakon nedelja izolacije. Sada se to malo promenilo, radnje se više posećuju, ali i dalje manje nego pre korone - zaključuju prodavci.

CENOVNIK Odeća Predmet Cena

Majice 500-1.500

Bluze 600-2.000

Šorcevi 800-3.000

Kupaći 700-3.500

Bermude 1.500-3.000

Pantalone 2.000

Suknje 1.000-3.500

Haljine 1.200-5.000

Kombinezoni 1.500-5.000 Obuća Sandale 1.500-7.000

Papuče 1.200-5.000

Japanke 300-1.000

Patike3.000-10.000 Aksesoar Šeširi 800-2.000

Naočare 600-3.000

Marame 700-1.500

Torbe 1.800-5.000

Nakit (minđuše,narukvice,prstenje) 400-2.000

