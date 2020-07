ČADEŽ: Državna podrška za brži oporavak i nova radna mesta

„Odluka da se produžavanjem direktnih mera pomoći preduzetnicima, mikro, malim i srednjim preduzećima dodatno podrži privreda još jedan je blagovremeni, momentalni odgovor države na aktuelnu situaciju, koji će našim kompanijama omogućiti da i u narednom periodu održe, u proteklim mesecima, očuvanu likvidnost i sačuvana radna mesta. To je ujedno i veliki podsticaj novom zapošljavanju i rastu potrošnje značajnom u vreme, zbog pandemije, smanjenje tražnje na domaćem i stranom tržištu“, izjavio je danas Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije.

Prvi paket mera, po oceni Čadeža, sačuvao je kičmu privrede, a dodatna podrška, i ovoga puta široko postavljena, ali usmerena ka najranjivijem segmentu privrede, još jedna je snažna injekcija koja će privredi obezbediti predah. Da može da prodiše, da finansijski relaksiranija dođe do novih poslova, sačuva lanac dobavljača i spremna dočeka jesen i, kasnije, vreme snažnijeg oporavka.

„Državna pomoć kroz pokrivanje dela minimalnih zarada za jul i avgust, mesec - dva odlaganja poreza, novi moratorijum na kreditne obaveze, subvencije za plate novozaposlenih, uz postojeću kreditnu podršku za likvidnost, dolazi u pravo vreme i važan je korak za našu ekonomiju“, ističe Čadež.

Značaj dosadašnje podrške za privredu ilustruje prvim rezultatima najnovije ankete po kojima je 80 odsto ispitanih privrednika koristilo kredite i otprilike toliko anketiranih rešilo problem likvidnosti na tri do šest meseci, iskazujući veliko interesovanje da ponovo koristi tu vrstu podrške.

„Sledeći korak je da dodatno pomognemo najugroženijim sektorima kao što su turizam, ugostiteljstvo, putnički saobraćaj, ali i podržimo naše kompanije iz prerađivačke industrije da se u novim okolnostima bolje pozicioniraju na domaćem i stranom tržištu, da ugovore nove poslove i u zemlji i inostranstvu, da im pomognemo da se uključe u lance međunarodnih kompanija, osiguraju izvozne poslove, povećaju konkurentnost, osmisle proizvodnju, nove poslovne modele i tržišta na kojima će nastupati u narednom periodu“, najavljuje Čadež.

Privrednici sa optimizmom gledaju na najavljene mere i ocenjuju da će im omogućiti da održe proizvodnju i zaposlenost, kao i oporavak na duže staze.

Jovo Rodić, vlasnik i direktor kompanije „Tenen“ iz Čeneja ističe da će nove mere, kao i prethodne, mnogo pomoći privredi da prevaziđe izazove u poslovanju sa kojima je suočena zbog globalne zdravstvene krize, održi kontinuitet proizvodnje, ali i da zaposli nove radnike. Posebno je pohvalio projekat „Moja prva plata“ ističući da planiraju da zaposle pripravnike i nove kadrove.

Rodić je rekao da kompanija „Tenen“ koja se bavi proizvodnjom stočne hrane preradom soje i uzgojem pilica nije otpuštala radnike, da su organizovali rad u skladu sa preporuka i propisima - od kuće i u smenama, kao i da sprovode sve preventivne mere.

I za porodičnu kompaniju „Ipon“ Inđija, proizvođača sportske opreme, nove mere će, kako ističe suvlasnica Marijana Miljković, omogućiti oporavak na duže staze i da zadrže radnike.

Posebno im je važan produžetak isplate minimalca za još dva meseca kako bi svi zaposleni „ostali na okupu“.

„Ne bi bilo ni korektno, ni ljudski u ovakvoj situaciji otpuštati radnike koji takođe izdržavaju svoje porodice. Ove mere će omogućiti da se to ne dogodi“, rekla je Miljković.

„Prijatno sam iznenađena najnovijim merama namenjenim privredi, najviše nama preduzetnicima i malim privrednicima. One će sprečiti loš scenario koji sada viđamo u mnogim zemljama i njihovim ekonomijama, jer gotovo da nema delatnosti koja nije, direktno ili posredno, pogođena krizom“, ocenila je Dragana Nerandžić, vlasnik i osnivač konsultantske agencije “Life in Harmony”. Novi podsticaji su, po njenim rečima, došli u pravi čas da značajno pomognu privatni sektor da „preživi” letnji udar korona virusa. „Posebno me je obradovala vest o programu prve plate koji će verujem svim privatnicima pomoći da dobiju nadoknadu za mlade ljude koji su spremni da rade i da se kroz posao usavršavaju“, istakla je ona.

(Kurir.rs/Foto: Beta/ Ognjen Stevanović)

