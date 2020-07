SUKOB INTERESA? Članica saveta za borbu protiv korupcije napada Telekom, a ćerka joj radi za konkurentsku kuću!

Članica Saveta za borbu protiv korupcije često je neosnovano kritikovala državnu kompaniju. Postavlja se pitanje da li je to zato što je njena naslednica Katarina Bajec u poslovnom odnosu s konkurentskom kućom

Članica Saveta za borbu protiv korupcije Jelisaveta Vasilić, može se reći, pod ozbiljnom je sumnjom da se nalazi u sukobu interesa. Ona, naime, nedeljama negativno komentariše poslovanje Telekoma Srbija, koji je na tržištu konkurentska kuća Junajted grupe, u okviru koje posluje i televizija na kojoj emisiju ima njena ćerka Katarina Bajec.

Česti napadi

Primetno je da je Vasilićeva prethodnih nedelja u više navrata kritikovala rad Telekoma, i to uglavnom na medijima koji su deo Junajted grupe - N1 i Nova S. Međutim, ono što je zanimljivo jeste činjenica da ona to radi u svoje lično ime, a ne u ime celog Saveta za borbu protiv korupcije, pa se otvoreno može postaviti pitanje da li to čini zato što njena ćerka ima poslovni dogovor s televizijom koja je deo Junajted grupe i kojoj je Telekom glavni rival.

I u Savetu su nam kazali da Vasilićeva istupa u svoje lično ime. Miroslav Milićević, potpredsednik Saveta za borbu protiv korupcije, kaže da Savet još uvek nema zvaničan izveštaj o radu Telekoma.

- Ona je već jasno rekla da govori u svoje ime, a kada se pojavi izveštaj Saveta, to će biti zvaničan izveštaj i stav Saveta - naveo je Milićević.

Nejasno je zašto se Vasilićeva uporno oglašava o Telekomu iako izveštaj Saveta nije završen.

Nelogično objašnjenje

Vasilićeva je u razgovoru za Kurir, na pitanja o sukobu interesa, pokušala da se izvadi na prilično neobičan način - tvrdnjom da ne živi sa ćerkom, kao i da nije čula za kompaniju koja drži televiziju na kojoj njena ćerka ima emisiju.

- Ne znam tu firmu. Ona je privatna i Savet se time ne bavi uopšte. Ne znam ni da li su konkurentske. Ja gledam korupciju u državnim i javnim preduzećima. Junajted grupom se ne bavim uopšte. Morate pitati moju ćerku, jer ja to ne znam. Mi smo odavno odvojene porodice, imam troje dece i svako od njih ima svoj život, svoja zanimanja, svoje poslove i ne živim s njima. Pozovite nju i pitajte je - rekla je Vasilićeva.

Junajted grupi smo juče postavili pitanje u vezi s angažmanom Katarine Bajec, na šta su oni odgovorili da ona „nije zaposlena u kompaniji Junajted grupa ni na jednoj od pozicija“. Na molbu da preciziraju njen angažman na TV Nova S, do zaključenja broja nismo dobili odgovor.

Kurir je pokušao da dobije i komentar Katarine Bajec, ali nismo uspeli da dođemo do nje.

Primeniti zakon

Advokat Zora Dobričanin smatra da u ovom slučaju može biti sukoba interesa:

- Kako Zakon o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija kaže u članu prvom:

"Funkcioner je dužan da javnu funkciju vrši tako da javni interes ne podredi privatnom, niti među njima izazove sukob.

Sukob javnog i privatnog interesa postoji kad funkcioner ima privatni interes koji utiče ili može uticati na vršenje njegove javne funkcije."

U Članu 4. istog zakona stoji:

"Funkcioner ne sme biti ni u kakvom odnosu zavisnosti prema licima koja bi mogla uticati na njegovu nepristrasnost u obavljanju javne funkcije, niti koristiti javnu funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice.

Povezanim licem, prema ovom zakonu, smatra se bračni ili vanbračni drug funkcionera, krvni srodnik funkcionera u pravoj liniji... - navodi Zora Dobričanin.

Ona ističe da ćerka jeste "krvni srodnik funkcionera u pravoj liniji" a radni odnos ćerke u nekoj firmi može predstavljati odnos zavisnosti funkcionera u odnosu na istu i može uticati na nepristrasnost funkcionera u situaciji kad se on opredeljuje između dve suprotstavljene, sukobljene ili konkurentske firme.

"Ukoliko postoji sumnja da postoje ovakvi mogući uticaji, o tome treba da odluči nadležni Odbor za rešavanje sukoba interesa, kako bi se otklonila takva sumnja.

Na mestu tog funkcionera, do odluke Odbora - uzdržala bih se od svake aktivnosti u vezi sa temom i firmom u kojoj je zaposlena ćerka i sa firmom koja joj je opštepoznato konkurentska, kako ne bi došlo do narušavanja poverenja građana.

U tom smislu mislim da samo treba primeniti Zakon koji je jasan", zaključuje advokat Zora Dobričanin.

MARKO MATIĆ Zloupotrebila poziciju foto: Printscreen Analitičar Marko Matić kaže za Kurir da je ovo „neutemeljena i maliciozna kampanja protiv Telekoma“. - Očigledno je da je Vasilićeva zarad ostvarenja privatnih interesa zloupotrebila poziciju u Savetu za borbu protiv korupcije, zbog čega bi neodložno morala da podnese ostavku na članstvo u tom vladinom telu.

