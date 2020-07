RADOVANOVIĆ REAGOVAO NA NAPISE MEDIJA: Uprava za sprečavanje pranja novca ne sprovodi nikakve istrage!

V.d direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Željko Radovanović rekao je danas da je zbog pisanja brojnih medija primoran da još jednom reaguje i da obavesti javnost da ova uprava sprovodi redovne aktivnosti u okviru svojih nadležnosti i da se to radi na isti način kao što je to bio slučaj 2018. ili 2019. godine. On je demantovao da se ta uprava bavila pojednicima, nego isključivo organizacijama iz neprofitnog sektora.

„Nema nikakvih istraga, niti je posao Uprave za sprečavanje pranje novca da sprovodi istrage, već je reč o analizi i proceni rizika na osnovu koje se dalje procenjuje da li ima osnova za kontrolu. Ne mogu javno da iznosim podatke jer se radi o poverljivom procesu, ali mogu da kažem da nisu svi koji su spominjani u medijima predmet ove analize, a još manje da je to kompletan spisak svih onih koji su predmet našeg rada. Ceo proces sprovodi se uz striktno poštovanje zakona i međunarodnih propisa, što smo kao država obavezni da poštujemo. Institucije rade svoj posao i ponoviću da su četiri ministra iz Vlade Srbije bili predmet našeg rada, što jasno pokazuje da u Srbiji nema zaštićenih“ – rekao je Radovanović. On je ponovio i da spisak koji se pojavio u medijima nije kompletan i da u Srbiji nema povlašćenih i zastićenih kada je reč o poštovanju zakona. „Kao što sam već rekao, mi smo ispitivali i imovinu i račune četiri aktuelna ministra. Treba naglasiti i da to što su organizacije predmet analize ne znači da se one sumnjiče i da se dovode u vezu sa finansiranjem terorizma i pranjem novca“ – rekao je v.d direktora Uprave za sprečavanje pranja novca.

On je ponovio da Uprava obavlja svoje redovne aktivnosti. „Ovaj isti posao smo radili i prošle godine, kao i 2018. godine, i tada niko o tome nije pisao, dakle to je naš redovan posao. On je posebno važan kada se uzme u obzir da neprofitan sektor treba da bude naš partner u aktivnostima koje se tiču sprečavanja finansiranja terorizma. Naime, u planu je izrada najvažnijeg strateškog dokumenta u ovoj oblasti, na kome upravo treba da radimo zajedno sa neprofitnim sektorom“ – istakao je Radovanović. On je rekao i da je ponosan što je Srbija među četiri povlašćene zemlje, od njih 31 koje su članice Manivala, u pogledu izveštavanja tog tela o pranju novca i finansiranju terorizma.

