DEVOJKE, OPREZ: Korona mi je uništila ciklus, vodite računa da ne ostanete bez potomstva

Studentkinja Snežana Zindović ima 21 godinu i prvi menstrualni ciklus po dobijanju korone kasnio joj je dve nedelje. Pomalo je uplašena za svoje zdravlje jer još ne zna kakve će posledice ostaviti kovid 19 i da li će se boriti za potomstvo, te savetuje devojke.

Saturacija

- Još 25. juna sam dobila temperaturu, bris rađen dan kasnije bio je pozitivan. U početku nisam imala neke teške tegobe, ali ubrzo se stanje pogoršalo, jedva sam disala i zbog obostrane upale pluća smeštena sam u privremenu kovid bolnicu u Areni. Dobijala sam antibiotike, vitamine i hlorokin. Menstruaciju je trebalo da dobijem 1. jula, a bila je tek 14. jula, dok sam bila u bolnici. To jutro sam osećala mnogo veću iznemoglost nego prethodnih dana i baš jake, jake bolove. Inače, u ciklusu nemam nikad bolove. Krenula sam do toaleta, samo mi se zavrtelo u glavi i sručila sam se na pod. Odmah su me povratili, ali i stavili na kiseonik taj dan. Saturacija mi je baš oscilirala - ispričala je za Kurir Snežana i dodala da je taj ciklus bio baš obilan.

Snežana, koja je jedna od ispitanica u studiji „Prisustvo SARS Cov2 u reproduktivnom materijalu u periodu oporavka kovid bolesnih ispitanika u reproduktivnoj dobi“, koju sprovodi prim. dr Dragana Bojović Jović iz GAK „Narodni front“, i čije premiliminarne rezultate o tome da korona izaziva sterilitet i kod žena i muškaraca, Kurir prvi objavio, napominje da je ranije imala problem s cistom, ali da ju je operisala marta 2019.

foto: Privatna Arhiva

- Dok nisam imala operaciju, ponekad sam imala problem s neredovnim ciklusom. Ali od operacije nemam tih problema, tako da verujem da je ovo kašnjenje ciklusa isključivo zbog kovida. Pošto sam 26. jula izašla iz bolnice, tek za desetak dana treba da radim kontrolni bris, a opet imam povremeno temperaturu. Znači da sam praktično 37 dana bolesna - kazala je ova studentkinja iz Beograd.

Navela je i da je u početku, kad se korona pojavila u Srbiji, bila uspaničena, ali ne zadugo.

- Potpuno sam se opustila kad je počeo da pada broj zaraženih. Moram priznati da mi nošenje maske nije bila svakodnevica. Kad sam se viđala s prijateljima, bila sam bez maske i to je bio poguban momenat. Nimalo nisam bila obazriva u drugom naletu. I mnogo sam ljuta na sebe jer sam svesna da sam mogla da zarazim i porodicu i ko zna koga još - kazala je Snežana.

Krvna plazma

Upravo zato želi da svoju priču ispriča svim devojkama.

- Devojke moraju da budu svesne toga da korona u ovom momentu može da donese velike probleme i ostavi trajne posledice na naš organizam. Iako smo mladi, može u narednim godinama da utiče na nas. I zaista verujem da nijedna devojka ne želi da nema potomstvo. I zato pamet u glavu - mere prevencije su izuzetno značajne - maske i distanca glavu čuvaju - kazala je Snežana, koja planira i da donira krvnu plazmu kako bi pomogla obolelima od kovida 19.

Ona je ipak i optimista pa učestvuje u studiji i veruje dr Bojović Jović da će sve temeljno ispitati i pomoći joj da reguliše ciklus i bude potpuno zdrava.

DR BOJOVIĆ JOVIĆ Koristite zaštitu foto: Tamara Trajković Dr Dragana Bojović Jović je navela za Kurir da žene poput Snežane, koja još nije ni uradila kontrolni bris te je zvanično još pozitivna, ne bi smele da pokušavaju da zatrudne i ako bi to možda želele: - Važno je da svi koji imaju koronu vode računa i o korišćenju zaštite tokom odnosa kao ne bi zarazili druge. A posle kovida svakako je neophodan period oporavka za organizam, kao i lečenja svih posledica, pa tako i onih po reproduktivno zdravlje, ko ih ima.

KORONA U SRBIJI Kupači su problem, ne voda U poslednja 24 sata pozitivno je 339, preminulo je osam osoba, a na respiratoru su 162 pacijenta. Direktorka „Batuta“ Verica Jovanović kaže da krizni štab u kontinuitetu razmatra da li će biti uveden karantin ili negativan PCR test za strance i naše građane koji se vraćaju iz inostranstva. Povodom otvaranja bazenai, rekla je da, po zvaničnim preporukama iz Evrope, voda nije „toliki“ rizik za prenos virusa: - Korisnici su najveći rizik i zato je potrebna fizička distanca i na kupalištima.

DR VERICA JOVANOVIĆ Istražiće se uticaj virusa foto: Screenshot Tanjug Dr Verica Jovanović za Kurir je istakla da virus korona ne štedi nijednu populacionu grupu i da niko nije pošteđen dejstva ovog virusa: - Sigurno da postoji mogućnost, a istraživanja će u narednom periodu dati precizne podatke i ukazati na rizike i posledice koje sam virus može da izazove delujući i na genitalne organe i na mogućnost oplodnje. Pojedini podaci istraživanja dr Bojović Jović sigurno će biti dostupni. Svakako, za zaključke je potrebno vreme, potreban je i broj takvih istraživanja.

Kurir.rs/ J. S. Spasić

Kurir