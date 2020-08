OPASNO! DRUMSKA MAFIJA VREBA NA SRPSKIM PUTEVIMA: Postave zamku kako bi izazvali nesreću, a onda OJADE LJUDE ZA POPRAVKU

- Apelujemo na vozače da, ukoliko primete ovakve objekte na kolovozima ili postanu žrtve prevarnih radnji, odmah obaveste Ministarstvo unutrašnjih poslova ili direktno AMSS - navodi se u saopštenju.

Opasni predmeti ovoga puta pronađeni su na deonici Ražanj-Niš, međutim, nije retkost da se ovakve situacije dešavaju i na drugim deonicama širom naše zemlje. Suočen sa istim problemom u prethodnom periodu i radi zaštite života vozača i ugleda svojih inostranih partnera, AMSS je pokrenuo krivične postupke pred nadležnim sudovima protiv lica koja su na teritoriji Republike Srbije izazivali kvarove na automobilima i lažno se predstavljali kao ova firma ili regionalni partneri, na ovaj način obmanjujući domaće i strane državljane.

Generalni sekretar AMSS Milan Nikolić izjavio je danas da će takozvana "drumska mafija" pokušati da iskoristi sezonu letnjih odmora i putovanja i upozorio da se na putevima namerno podmeću predmeti kako bi se izazvala nesreća.

On je za televiziju Prva objasnio da se predmeti postavljaju tako da bi neko naleteo, a zatim se ti što su predmet postavili pojavljuju "kao neko ko rešava problem" i upozorio da takva lažna pomoć na putu zatim vozilo i vozača odvozi u servis kako bi naplatili stvarne ili fiktivne troškove kvara.

- To su različite metode, razrađene godinama. To su posipanje ulja, bušenje hladnjaka na benzinskim stanicama i u zaustavnim trakama. Koriste se i metalnim predmetima koji bi izbušili pneumatike, bave se i podizanjem tzv. češnjeva sa nadvožnjaka - rekao je on.

Prema njegovim rečima, vozači koji se kreću auto-putem od 120 kilometara na sat ne mogu da reaguju ni preko dana, a kamoli noću kada naiđu na takve prepreke na putu, kao i da vozačima to ne izgleda kao prevara i da su najčešće zadovoljni što su preživeli i on i saputnici.

- On tu iznenadnu pomoć doživi kao sreću u nesreći, pomoć prihvati ne sluteći da se radi o isplaniranom krivičnom delu. Odovoze ga u servis gde mu prijavljuju razne kvarove po enormnim cenama - kazao je Nikolić i dodao da vozači shvate da je prevara tek kada čuju za cenu otklanjanja kvara.

Kako kaže, prevaranti tada zauzmu drugi stav i traže od 300 do 500 evra jer su obavili šlepanje i dijagnostiku. Naveo je da je reč o uigranoj prevari koja se događa godinama, ali i u zemljama regiona i preporučio vozačima da se, ukoliko se nađu u takvoj situaciji, obrate policiji ili AMSS.

- Ne samo oni koji su u zamci, nego i oni koji primete da se nešto čudno dešava na auto-putu neka pozovu AMSS - napomenuo je Nikolić i dodao da su žrtve više stranci nego građani Srbije, budući da se oni lakse snađu u takvim situacijama.

Kako bi vozači bili sigurni da će dobiti adekvatnu pomoć na putu ili proverili da li je određena šlep služba ovlašćeni partner AMSS-a, potrebno je da kontaktiraju operativni centar na broj 1987, gde mogu dobiti sve neophodne informacije i jasne instrukcije o daljem postupanju u skladu sa situacijom u kojoj se nalaze.

Vozači ovakve probleme mogu preduprediti i pre kretanja na put učlanjenjem u AMSS, čime se sprečava mogućnost navedenih manipulacija. Na ovaj način ovlašćena organizacija brine o vama na putu u Srbiji i u kontinentalnoj Evropi i besplatno organizuje pomoć na putu, šlepovanje ili popravku na licu mesta kako biste odmah nastavili svoju rutu. Usluge Auto-moto saveza Srbije dostupne su svim vozačima 24/7 svakoga dana u godini, a pomoć na putu stiže u najkraćem mogućem roku na bilo kojoj lokaciji u zemlji.

