DOKTORKA DARIJA OTKRIVA: Evo da li će biti dozvoljene svadbe u oktobru i šta kaže o letovanju u regionu

Dr Darija Kisić Tepavčević, zamenica direktorke Batuta, rekla je danas da će se u narednom periodu razmatrati dodatno ublažavanje mera.

- Sigurno znaju i sami odgovor. Sigurno će se razmatrati da se poveća radno vreme mesta gde je moguć boravak na otvorenom, što je mnogo bezbednije. Klubovi su bili pravi rasadnici infekcija, pokazalo se kao značajno mesto infekcije iako su mladi ljudi odgovorni i savesni - rekla Darija Kisić Tepavčević.

Ona je, gostujući u Jutarnjem programu, najavila da će se u narednom periodu još neke mere relaksirati.

- Moram da naglasim da je pevanje i glasna priča trenutak kada se najviše prenosi virus.

Doktorka je rekla da je primetila da se sve manje nose maske.

- Leto je iznenadilo čitav svet, opuštanje je očigledno bilo u čitavom svetu, razmišljali smo o jeseni, ali virus je i dalje tu. Ne mislim da nam se može ponoviti takva vrsta opuštanja, virus je pokazao da vremenske prilike ne utiču na njega. Mora da bude raspodela odgovornosti i da poštujemo preventivne mere. Kaznena politika je nepopularna i primenjuje se u mnogim zemljama, ali nisam njen pobornik. Ne mislim da kazna može da bude jači motiv za maskom od želje da sačuvate zdravlje - rekla je doktorka.

Ona kaže da su visine kazne određene zakonom, ali da smatra da je svest građana dominantnija.

Kada je reč o svadbama doktorka Darija kaže da je to nešto što se planira te je razumljivo da građane zanima mogu li se svadbe organizovati u oktobru.

- Što se tiče broja okupljanja ljudi na otvorenom je 10. Na slavljima je favorizovano prenošenje infekcije, ljudi su se značajno opuštali. Čak iako dođe do popuštanja mera, to neće važiti i za veselja. Ne možemo zamisliti svadbu s nošenjem maski, i tako će biti do daljnjeg. Svi se nadamo da će se desiti neko čudo, ne znamo kada će se desiti, ali sve je moguće - rekla je Dariji Kisić Tepavčević.

kada je reč o letovanju, ona kaže da je moguće otići ali da je njen lični stav da je bolje ostati u Srbiji.

- Svako treba da proceni situaciju za sebe i svoju porodicu. Na osnovu zvaničnih pdataka, u bilo koju zemlju da odete u regionu epidemiološka situacija je lošija nego kod nas i to svi treba da imaju na umu. Stalno apelujemo da se pridržavaju svih preventivnih mera - naglasila je doktorka.

Kaže da je povratak naših građana iz regiona zabrinjavajuć i da se očekuje porast broja obolelih.

Kada je reč o odlasku na liturgije u crkve, doktorka kaže da se i to mora prilagoditi epidemiološkoj situaciji.

