KORONA OSTAVLJA POSLEDICE I NA UHO: Lekari sumnjaju da virus može čak trajno da ošteti sluh pacijenata!

Profesor Arsović je gostujući u jutarnjem programu televizije TV Prva rekao da lekari mogu da utvrde da li je gubitak čula mirisa posledica virusa Covid-19, ali da je još uvek neistraženo koje delove uha virus korona najčešće napada i kakve posledice ostavlja na taj organ.

"Zato što ima vrlo malo publikacija. U jednoj udruženoj studiji svega 26 prijavljenih slučajeva ima koja dovode do oštećenja sluha", rekao je Arsović.

Kako je dalje objasnio, dominantni su senzori neuralnog oštećenja sluha koji govore da dolazi do oštećenja samog unutrašnjeg uha, odnosno Kortijevog organa i da tada bivaju napadnute neuroepitelne ćelije koje su odgovorne za sluh u perifernom organu, što dovodi do trajnog oštećenja.

Međutim, u kojoj meri virus korona oštećuje čulo sluha, među prvima u svetu pokušaće da utvrde lekari Klinike za uho, grlo i nos Kliničkog centra u Nišu opsežnim ispitivanjem u kojem će učestvovali više od stotinu pacijenata obolelih od Covida-19. Odgovore na ova pitanja možemo očekivati za tri meseca, kada stižu i prvi relevantni rezultati istraživanja.

Kako je direktor ORL klinike u Nišu, prof. dr Dušan Milisavljević objasnio za Blic, do sada je poznato da virus korona napada čulo mirisa i čulo ukusa, i navodi da je ispitivanje započeto te da se najteže obolelim kovid pacijentima koji se nalaze na bolničkom lečenju u Kliničkom centru u Nišu proverava sluh.

U Americi se veće rade provere

"U Americi su počeli da rade provere sluha, ali su to još male serije i mali brojevi pregledanih pacijenata. Mi gledamo da naše ispitivanje bude na stotinak pacijenata, kako bismo imali validne nalaze. Do sada imamo dvadesetak pregledanih pacijenata, tako da je još rano za rezultate. Preliminarne nalaze ispitivanja imaćemo nakon mesec dana od izlaska pacijenata i prvog ispitivanja, a kompletan zaključak može se izvući tek posle tri meseca i drugog kontrolnog pregleda. Ispitivanje će sprovesti lekari i sestre ORL klinike koji nisu na rasporedu u kovid bolnicima, nego će postepeno ulaziti i samo to raditi, kako ne bismo opterećivali ljude koji su već tamo, nego dodatno sa svojim kadrom pojačavamo rad zdravstvenih službi", objasnio je profesor Milisavljević.