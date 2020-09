NAJMLAĐI POTPORUČNICI VOJSKE SRBIJE: Biti oficir velika je privilegija, čast i izazov za mladog čoveka

Ukazom predsednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića, u prvi oficirski čin na današnjoj svečanosti održanoj u kasarni "General Jovan Mišković", proizvedeno je 152 kadeta 140. i 141. klase Vojne akademije i 6. klase Medicinskog fakulteta Vojnomedicinske akademije. Godinama unazad, promocija najmlađih potporučnika Vojske Srbije priređivana je ispred Doma Narodne skupštine, ali uvažavajući i poštujući mere epidemiološke zaštite od širenja virusne infekcije Kovid-19, svečanost je posle 14 godina ponovo održana u krugu Vojne akademije, bez prisustva porodica, prijatelja i publike. Ipak, novonastale okolnosti nisu sprečile održavanje ove važne svečanosti, na kojoj su najmlađim oficirima naše vojske upućene čestitke za vredan rad tokom školovanja i želje da hrabro, ponosno i odano nastave da služe svojoj zemlji i svom narodu.

Tradicionalno, svečanost se završila bacanjem šapki uvis i radosnim osmesima mladih oficira koji jedva čekaju da stupe na svoje prve oficirske dužnosti. Kako je proteklo školovanje na Vojnoj akademiji i Medicinskom fakultetu VMA, koji su izazovi bili najveći i šta je to što će zauvek pamtiti, razgovarali smo danas sa najboljim potporučnicima, kojima je za uspeh postignut tokom školovanja predsednik Vučić danas uručio pištolje sa posvetom.

foto: Ministarstvo odbrane

Prvi u rangu vida Kopnene vojske pešadijski potporučnik Ognjen Zlatić imao je tu čast da se na današnjoj svečanosti pred najvišim državnim i vojnim rukovodstvom obrati u ime svih svojih klasića. - Oficirski poziv je uzvišen i častan i za njega treba da se opredele svi čije su misli i srca ispunjeni ljubavlju prema otadžbini – kaže potporučnik Zlatić i dodaje da iz perioda provedenog na školovanju nosi samo najlepše životne uspomene, potrebna znanja i iskustva koja su neprocenjivo bogatstvo koje se ne može kupiti. Zahvalivši profesorima i starešinama koji su ostavile trajan trag na moralni i obrazovni napredak, kao i porodicama i prijateljima, on je naglasio da je završetak školovanja za sve njih istovremeno i novi početak i da od danas hrabro idu u nove pobede.

Prva u rangu vida Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana potporučnik Anđela Bogojević završila je modul artiljerijsko-raketne jedinice za protivvazduhoplovna dejstva, što joj je, kako kaže, bila velika želja još od osnovne škole. - Biti oficir velika je privilegija, čast i izazov za mladog čoveka. Na prijemnom za upis u Vojnu akademiju bila sam druga na listi. To je bio veliki uspeh zbog kojeg su svi u mojoj porodici bili ponosni i srećni. Podrška od porodice i prijatelja je jako bitna za sve nas. Specifično je da ovde, na Vojnoj akademiji, živimo svi zajedno i što smo kroz sve godine školovanja bodrili jedni druge da idemo napred, zajedno provodili i teške i lepe trenutke. Zbog toga je ovaj dan posebno emotivan i važan za nas, jer je on kruna našeg školovanja – poručila je potporučnik Anđela Bogojević.

1 / 6 Foto: Ministarstvo odbrane

Prvi u rangu službi Vojske Srbije potporučnik Mladen Živković završio je studijski program Protivvazduhoplovna odbrana modul Vazdušno osmatranje i javljanje, a pre toga i Vojnu gimnaziju. - Od svega, najviše ću pamtiti drugarstvo. U kolektivu smo takvi da kada je najteže mi smo najsložniji, a kada je lako svi se družimo i smejemo. Drago mi je i zbog toga što ću, gde god da odem, imati kod koga da svratim, jer u bilo kom delu Srbije poznajem nekoga. Takođe, sećaću se što su nam na Vojnoj akademiji bile omogućene vannastavne aktivnosti. Imao sam čast da predstavljam Vojnu akademiju na takmičenju u atletici, u Moskvi. Obišao sam Vojnu akademiju u Atini, što je izuzetno iskustvo – priseća se potporučnik Živković. Mlađim generacijama potporučnik Živković preporučuje da upišu srednje i visoke vojne škole pre svega zbog kolektivnog duha koji nema premca u drugim obrazovnim ustanovama i zbog časti koju oficirski poziv i uniforma nose. - Pripremamo se da budemo uvek spremni za sve izazove, rizike i pretnje po Republiku Srbiju. Time ćemo se baviti ceo život. Nadamo se da ih neće biti, ali ako ih i bude, spremni smo – ističe potporučnik Živković.

Potporučnik Hadži Miodrag Mladenović prvi je u rangu 6. klase Medicinskog fakulteta VMA. - Za Medicinski fakultet VMA odlučio sam se jer mi je omogućio da spojim dva plemenita poziva – lekara i srpskog oficira. Ovaj fakultet omogućio mi je široko teorijsko i praktično znanje. Zbog manjih grupa, uslovi za rad su mnogo bolji i profesori i asistenti mogu da se posvete svakom kadetu posebno, što i jeste praksa na našem fakultetu, kao i da svako od nas ima mentora koji ga prati tokom celog studiranja. Uslovi za rad su izuzetno dobri. Imamo veliku mogućnost praktičnog rada već od prvih godina studiranja – naglašava potporučnik Mladenović. Nakon skoro decenije među najmlađim pilotima su i dve dame – Tijana Milenković i Lidija Petrović.

potporučnik Tijana Milenković kaže da će zauvek pamtiti. - Prvi put sam sama u helikopter ušla u četvrtoj godini školovanja, na početku obuke na aerodromu u Batajnici. Bio je neverovatan osećaj. Pre toga nisam imala priliku da letim na takvom tipu vazduhoplova, jer helikopter se razlikuje od aviona i zbog brzine i visine na kojoj leti. Neverovatan doživljaj je bilo samostalno letenje, a prvi samostalan let ne može da se opiše kao bilo koji drugi – poručuje potporučnik Milenković i dodaje da je svima koji žele da postanu piloti pre svega potrebna želja i hrabrost da se odvaže i upišu Vojnu akademiju.

Potporučnik Lidija Petrović, takođe je pilot helikoptera. - Kada sam prvi put sela u helikopter, samo sam potvrdila ljubav prema letenju. Pronašla sam sebe i znala da je to ono čime želim da se bavim u životu. Taj prvi let bio mi je jako bitan jer me je dodatno motivisao da još više radim, trudim se i slušam, da uspem i dobijem letački znak i bavim se ovim poslom. Kroz nekoliko godina sebe vidim kao nastavnika letenja. Volela bih da se okušam u tome, a u daljoj karijeri volela bih da letim i na novim helikopterima, poput H-145. To je nešto novo u našoj zemlji i smatram da je veliki izazov leteti na dosta boljoj tehnologiji nego što sam imala priliku do sada – rekla je potporučnik Petrović. Naši sagovornici, od danas oficiri Vojske Srbije, ističu da se na Vojnoj akademiji stiču prijatelji za ceo život i da kolektiv ima važnu ulogu za napredak pojedinca. Koliko god da je nešto teško, na Vojnoj akademiji imate sa kim da podelite, kažu i sa radošću ističu - mnogo je više onog lepog, a najlepše je kada dobijete prvi oficirski čin kao krunu školovanja.

(Kurir.rs)

Kurir