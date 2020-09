LONČAR: Nisam za popuštanje mera, pogrešno se shvati

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je danas da nije za popuštanje trenutnih mera Kriznog štaba za suzbijanje korona virusa i istakao da se kod nas popuštanje mera "pogrešno shvati i sve krene u drugom pravcu".

"Mere koje smo prepisali su dale rezultat, ali nismo zadovoljni jer mislimo da je došlo do opuštanja i to bi moglo da nas košta, da dođe do povećanja broja obolelih," rekao je Lončar za TV Prva i naglasio da treba ozbiljno shvatiti da je virus tu i da moramo da se pridržavamo mera.

Ministar je apleovao na sve građane, posebno na mlade, da moraju da misle i na druge, da drže distancu.

Pokazali smo da su mere dobre samo ako se poštuju i da mnogo toga zavisi samo od nas, rekao je Lončar.

Kurir.rs/Tanjug

