USPEŠAN TIM: Kad zaposleni veruju poslodavcu, krizu pretvore u šansu

Najbolje poslovne rezultate postižu organizacije koje udruženim naporima radnika i menadžera u kritičnom momentu sprovedu promene u radu, a to se najbolje pokazalo tokom pandemije kovida 19

Pandemija koronavirusa napravila je pometnju u tržišnoj utakmici, stvorila opštu nesigurnost i kompanijama zadala težak zadatak da se uprkos krizi snađu i osnaže svoje timove koji su ključni za prevazilaženje lošeg poslovnog perioda i postignu rezultate.

Uspešan tim nije onaj koji nikad ne gubi već onaj koji uspeva da se snađe u svakoj situaciji i koji radnici ne napuštaju, što se najbolje videlo u prethodnih šest meseci, saglasan je profesor ekonomije i predsednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić.

On za Kurir ocenjuje da je uspešan tim ključan u trenucima krize.

Plata nije najvažnija

- Najvažnija karakteristika uspešnog tima je da zaposleni ne žele da promene radno mesto, čak ni u najtežim trenucima. Ako je kompanijski duh visoko razvijen, ako je dobar odnos između radnika i onih koji ih vode, niko ne želi da napusti to preduzeće ni kad je najteže, jer zna da će upravljačka struktura sve učiniti da spase preduzeće i svakog radnika posebno jer postoji lična interakcija. Nije teško prepoznati kompanije koje imaju razvijene međuljudske odnose jer one ulažu u ljude i neguju ih, ne odriču ih se lako i čine sve da im omoguće osećaj sigurnosti - istakao je Miletić.

On dodaje da ako rukovodioci žele da očuvaju kadrove i budu uspešni, moraju da budu svesni da nije lako doći do kvalitetnih ljudi.

- To se odnosi i na proizvodnju i upravljanje. Kada dođete do takvih ljudi, morate naći način da ih zadržite, a to je samo jednim delom vezano za plate, a mnogo više za međuljudske odnose - naglasio je profesor.

Dinamičnost poslovanja

Prema njegovim rečima, fleksibilnost u radu je izuzetno bitna, kao i spremnost da se prelazi iz jedne proizvodne strukture u drugu kako bi se ostvario dugoročan uspeh. Kaže da savremeni svet, koji je vrlo dinamično poslovno okruženje, podrazumeva da oni koji vode poslovanje predviđaju dešavanja, da tim analizama prepoznaju kritične momente i zasićenje na tržištu i da u kratkom roku osposobe svoje poslovne kapacitete za promenu u radu i traže nova rešenja. To se nabolje pokazalo u slučaju korone, kada su neki proizvođači prepoznali potrebe tržišta i proizvodili maske i dezinfekciona sredstva iako to ranije nisu radili.

- Kompanije moraju ići dinamikom koju diktiraju korona i konkurencija i biti otvorene za promene, stalno prateći tržišnu strukturu. Ne samo potražnju nego treba sagledati strateške potrebe tržišta - zaključio je Miletić.

Činjenice / Karakteristike uspešnog tima - Zahteva vrhunske menadžere i lidere - Zaposleni ih slede i veruju im - Kad je teško, radnici ne daju otkaz - Odnos uzajamnog poverenja i informisanja - Zajedno unapređuju radni proces i rezultate - Oslanjaju se jedni na druge u trenucima krize

Preduslov za uspeh Iskrenost na prvom mestu Predavač iz oblasti liderstva i komunikacija Dejan Miletić za Kurir kaže da su zbog složenih ekonomskih odnosa u doba korone rukovodioci kompanija često morali da ulaze u složene ekonomske situacije, u kojima nisu bili u stanju da ispunjavaju svoje obaveze, ali da tamo gde je bilo međusobnog poverenja zaposlenih i rukovodstva radnici nisu odlazili jer su znali šta mogu da očekuju kad se izađe iz krize. foto: PR - Zato su radnici i spremni na određena odricanja i imaju razumevanja prema onome ko upravlja. Ukoliko su radnici dovedeni u zabludu informacijama koje dobijaju, onda dolazi do nesigurnosti i radnici razmišljaju o promeni radnog mesta. Sigurnost, iskrenost i predvidljivost u poslovanju su važni elementi uspešnog poslovanja - naglasio je Miletić.

