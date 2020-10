UPOZORENJE METEOROLOGA TODOROVIĆA: U ovim krajevima Srbije kiša pada od jutros, moguće izlivanje reka! Na snazi meteoalarm

U popodnevnim i večeranjim satima kiša, koja pada u pojedinim delovima Srbije i u Beograda, proširiće se i na ostale krajeve, izjavio je danas meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Nedeljko Todorović.

Navodi da prognozirana količina padavina, između 20 i 40 litara po kvadratnom metru, može dovesti do izlivanja na manjim vodotocima, ali da većih problema ne bi trebalo da bude.

foto: Printscreen RHMZ

Todorović je rekao da je u severozapadnim i zapadnim krajevima Srbije još jutros počela da pada kiša, a sredinom dana na celom području Vojvodine, zapadne, jugozapadne i delu centralne Srbije, kao i u pojedinim delovima Beograda.

Kako je kazao, u popodnevnim i večernjim satima padavine će se proširiti i na ostale krajeve i doneti pad temperature.

Očekuje se, kaže, da će se padavine pojačati u večernjim i noćnim satima i da će tokom današnjeg dana najviše kiše pasti u zapadnim i jugozapadnim krajevima, a sutra u istočnim i jugoistočnim.

foto: Printscreen RHMZ

"To bi bile količine između 20 i 40 litara po kvadratnom metru", pojasnio je Todorović i dodao da to ne bi trebalo da dovede do problema jer će kiša padati u kontinuitetu skoro dan i po.

"To potvrđuju i kolege hidrolozi koji su dali samo napomenu da bi na manjim vodotocima, odnosno potocima u gornjem delu sliva Zapadne Morave, Ibra i Lima moglo doći do kratkotrajnog izlivanja, bez ozbiljnih posledica", rekao je Todorović.

foto: Printscreen RHMZ

Naveo je da bi ovo zahlađenje u višim planinskim predelima, iznad 1.500 metara, moglo dovesti do kratkotrajne pojave snega, ali da ne bi trebalo da bude ozbiljnog zadržavanja jer, kako kaže, već u sredu sledi porast temperature, čija će maksimalna vrednost biti 20 stepeni Celzijusa.

Slično će biti i u četvrtak i petak kada će, kaže, ipak biti malo kiše, ali daleko manjeg intenziteta i količine u odnosu na danas i sutra.

(Kurir.rs/Tanjug)

