MIHOLJSKO LETO SE VRATILO: Danas do 24 stepena, RHMZ upozorava na jake jutarnje mrazeve! Evo kad nam stiže zahlađenje

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplije, sa maksimalnom temperaturom od 19 do 24 stepena.

Jutro će biti hladno, ponegde sa maglom koja se može zadržati i duže tokom prepodneva, u većini mesta i sa slabim prizemnim mrazem, a na istoku i jugu Srbije lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine.

foto: Printscreen RHMZ

Vetar će biti slab do umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 9 stepeni, a najviša od 19 do 24 stepena, saopštio je RHMZ.

U petak će jutro biti hladno, ponegde sa maglom i slabim prizemnim mrazem, a na istoku i jugu Srbije lokalno se očekuje i slab mraz na dva metra visine. Tokom dana pretežno sunčano i toplo.

U subotu ujutro na severu i zapadu, a tokom prepodneva i u ostalim krajevima naoblačenje sa kišom uz manji pad temperature. Od nedelje umereno do potpuno oblačno i još malo hladnije, mestimično sa kišom.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir