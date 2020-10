SVIM SRCEM BIO JE VEZAN ZA KOSOVO: Amfilohije skupljao i sahranjivao izgorele kosti stradalih Srba na Kosmetu (KURIR TELEVIZIJA)

Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije preminuo je jutros u 82. godini u kliničkom centru Crne Gore. Skoro mesec dana voljeni mitropolit borio se sa korona virusom, a vest o njegovoj smrti potresla je pravoslavni svet.

Doktor Pavle Kondić, direktor arhiva Mitropolije više od 40 godina proveo je uz Amfilohija. Opisujući ga kao nekog ko mu je bio i otac i majka, duboko potresen i sa suzama u očima, dr Kondić je otkrio malo poznate detalje o odnosu Amfilohija prema Kosovu i kosovskom zavetu.

- Amfilohije je svim svojim bićem bio vezan za kosovski zavet i sveto Kosovo, za Dečane, Pećku patrijaršiju. NIje bio ni za čim materijalno vezan. Tokom 1999. tokom stradanja posle bombardovanja, on je ostao sa nama na Kosovu i Metohiji. Ima toliko svedočanstava, gde je on sa nama monasima, skupljao ogorele kosti, naših ljudi, mučenika, i sahranjivao ih zajedno sa nama. Kada se povukla naša policija i vojska, on je svojim autoritetom i znanjem pet jezika, uspeo da ubedi KFOR da se sačuva naš narod. I to je pravi Amfilohije.

Gde god da je srpski narod stradao, Amfilohije bi bio tu da sakupi leševe i pruži reči utehe svima.

