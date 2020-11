KOVID-REDARE IMAĆE SVAKI KAFIĆ, RESTORAN I FIRMA: Ministar Lončar pojasnio kako će funkcionisati kontrole u vreme korone!

- Nemamo nameru da se tu igramo nekog reciprociteta ili da se igramo neke politike. Gledaćemo samo da li su ugroženi građani Srbije i šta treba da se sprovede od mera ako neko hoće da uđe kod nas, da ne bi doneo zarazu - rekao je Lončar u Skupštini Srbije.

On je dodao da će i dalje biti nesmetan protok robe, navodeći da do sada prilikom transporta nije dolazilo do problema i da postoje jasna pravila za one koji tu robu prevoze. Lončar je napomenuo i da će svaka firma, restoran ili kafić morati da imaju jedno odgovorno lice za poštovanje epidemioloških mera.

- Ovo radimo iz nužde. Želimo da zaustavimo širenje korone i da to omogućimo kroz zakon. Treba da dođemo do svesti građana koji su neodgovorni i koji postaju odgovorni jedino kada znaju da mogu da budu sankcionisani - naveo je ministar.

Lončar je kazao da su morali da uvedu i druge službe za pomoć sanitarnoj inspekciji kojoj je, kaže, za izradu zapisnika, koji može da prođe na sudu, potrebno od 45 minuta do sat i 15 minuta.

- Pozvali smo u pomoć slične službe da bismo bili efikasniji - rekao je Lončar.

