PRINC FILIP O PATRIJARHU IRINEJU: Čuvaćemo patrijarhov zavet, Kosovo i sloga

Od patrijarha srpskog Irineja oprostio se i princ Filip Karađorđević koji je rekao da je danas težak i sumoran dan za našu Crkvu i naš narod.

foto: Dado Đilas

- Naš Patrijarh bio je veliki trudbenik, požrtvovan i odgovoran pastir, dobar čovek i veliki rodoljub. U teškim i turbulentnim vremenima u kojima živimo, Patrijarh Irinej pokazivao nam je put mira, pravde i ljubavi. Odlazak Patrijarha Irineja veliki je gubitak za SPC i naš narod, ali i veliki gubitak za našu porodicu - rekao je princ Filip i dodao da su on i Patrijarh s godinama postali dobri prijatelji.

foto: Ana Paunković

- Venčao je moju suprugu i mene, krstio je mog sina, na njegove molbe i njegovim blagoslovom odlučio sam da se sa suprugom i sinom definitivno doselim u Srbiju. Po našem doseljenju u Beograd, on je bio prvi koji nam je poželeo dobrodošlicu, koji me je podržavao, savetovao... Zahvalan sam Bogu što sam poslednjih meseci dosta vremena proveo kraj njega. Pamtiću svaku reč, svaki savet, svaku njegovu priču, posebno priče o Kosovu i Metohiji, koje je toliko voleo i zbog našeg naroda na Kosovu beskrajno brinuo i patio. Čuvaćemo njegov zavet: nećemo zaboraviti Kosovo i trudićemo se da budemo jedinstveni i složni. Neka Gospod našem Patrijarhu Irineju podari rajsko naselje i večni život u Hristu koga je ceo život ljubio i služio mu. Večna mu slava i hvala! - rekao je on.

(Kurir.rs)

Kurir