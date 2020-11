Evo kako da ove subote organizujete sjajan izlazak – kod kuće!

Skraćeno radno vreme ugostiteljskih objekata ne mora da znači i kraj dobre zabave vikendom. Izlazak se može organizovati i – kod kuće! Dnevna soba sa velikim televizorom ili projektorom lako se pretvara u bioskopsku salu, a ko je željan kafane može da organizuje onlajn žurku. Dovoljno je da svako iz društva posebno u svom domu postavi bogatu trpezu na kariranom stolnjaku i da se svi priključe naručivanju starogradskih pesama sa youtube-a preko grupnog video-poziva. Uz malo mašte, mnogo kreativnih ideja, svaki dom može da bude sjajno mesto za izlazak ove subote, a najjeftinija ulaznica za dobar provod je na Mozzartovom onlajn kazinu - košta samo 12 dinara!

To je minimalni ulog za učešće na novembarskom turniru, gde je u toku velika akcija dodele 60 keš-nagrada, u ukupnom iznosu od čak 600.000 dinara! Kriterijum za rangiranje na listi dobitnika je najveći broj spinova na igrama iz promocije, uz minimalni ulog od 12 dinara (0,10 evra). Akcija traje do 25. novembra u 23.59 časova, a na turniru učestvuju sledeće igre: Starburst, Aloha, Gorilla Kingdom, Rise of Maya, Pyramid Quest for Immortality, Divine Fortune, Gonzo’s Quest, Cash-o-Matic, Jack and the Beanstalk, Twin Spin Megaways, Divine Fortune Megaways.

U sklopu turnira organizuju se i mini-dnevne promocije, a tokom ove subote vožnja formule može igračima da donese i do 50 besplatnih spinova – zadatak je da se na na igri Cash-o-Matic izvrti minimum 50 spinova uz odgovarajući bet (vrednost jednog besplatnog spina iznosi 24 dinara). Nakon što igrač ispuni uslov, potrebno je osvežiti, odnosno ponovo pokrenuti igru kako bi se pojavio bonus.

Više inforacija o preostalim dnevnim promocijama i samom turniru pročitajte na Mozzart promo strani.

PRVO MESTO – 200.000 DINARA! Nagrade na novembarskom onlajn kazinu raspoređene su na sledeći način: 1.mesto 200.000 RSD

2. mesto 100.000 RSD

3. mesto 50.000 RSD

Od 4. do 5. mesta 30.000 RSD

Od 6. do 7. mesta 20.000 RSD

Od 8. do 10. mesta 15.000 RSD

Od 11. do 12. mesta 10.000 RSD

Od 13. do 20. mesta 5.000 RSD

Od 21. do 30. mesta 2.000 RSD

Od 31. do 50. mesta 1.000 RSD

Od 51. do 60. mesta 500 RSD

