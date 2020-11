SUTRA JE ARANĐELOVDAN! KURIR POKLANJA LUKSUZNI DRVENI STALAK S LIKOM SVETOG ARHANGELA MIHAILA U ZLATOTISKU

Pravoslavni vernici i SPC sutra slave Aranđelovdan, odnosno Svetog Duha Arahangela Mihaila (anđela Mihaila). Hrišćani su ovaj praznik ustanovili na Saboru svetih otaca, održanom nekoliko godina pre Prvog vaseljenskog sabora (325. godina). Dnevne novine Kurir svim čitaocima sutra poklanjaju luksuzni drveni stalak s likom Svetog arhangela Mihaila u zlatotisku.

Po crkvenom predanju, anđeo Mihailo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom i to ime po crkvenom tumačenju označava "onog koji je kao Bog". Na grčkom jeziku reč "arhi" znači glavni, prvi, a "angelos" znači vesnik, anđeo.

Prvi među arhangelima Arhangel Mihailo na ikoni predstavlja se kao borac - vojvoda, sa mačem ili kopljem u ruci, a narodno verovanje smatra da on dolazi i uzima ljudske duše, kad je kome kucnuo čas. Na ikoni se ponekad predstavlja kako je pobedio Denicu, okovao ga verigama i stao mu nogom za vrat. On se smatra čuvarem vere pravoslavne i borcem protiv jeresi. Mnoga su narodna verovanja ο ovom anđelu. Kažu da on obilazi sve bolesnike i ako stane kod nogu - nije dobro, a ako je kod glave - bolesnik će ozdraviti.

