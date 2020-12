MINISTARSTVO PRODUŽILO ROK: Turističke agencije mogu da podnose zahteve za subvencije do 10. decembra

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija produžilo je rok do koga turističke agencije mogu da podnose zahteve za dobijanje subvencija od države, pa se zahtevi mogu podnositi do 10. decembra.

Odluka o produženju roka objavljena je na sajtu Ministarstva, a prvobitno je bilo predviđeno da se zahtevi podnose do danas.

Subvencije se daju za podršku radu turističkih agencija organizatora turističkih putovanja, zbog poteškoća u poslovanju prouzrokovanih epidemijom kovid-19.

Reč je o sumi od 150.000.000 dinara.

Novac se daje bespovratno, a iznosi zavise od kategorije licence.

Agencije za najnižom licencom kategorije A10 mogu maksimalno da dobiju do 2.250 evra u dinarskoj protivvrednosti, a one sa najvišom A40 do 5.000 evra.

Zahtevi se podnose Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija.

(Kurir.rs/Tanjug)

