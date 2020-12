ŠOK! DA LI JE ZLATO U KRIZI, ILI NOVAC SVE VIŠE VREDI? Najnoviji brutalni podaci o VREDNOSTI ZLATA!

Iskusni ulagači već dobro znaju da zlato nema konkurenciju, kada je reč o očuvanju vrednosti imovine. Zlato se hiljadama godina unazad pokazalo kao najpouzdaniji saveznik mudrim ulagačima u kriznim situacijama. Ništa drugačije nije bilo ni u 2020. godini, kada je pandemija svakog čoveka dovela u opasnost i neizvesnost. Zlato je na svoj način odreagovalo na neizvesnost i uznemirenost - uvećanjem svoje vrednosti od 30 %! Kao rezultat toga desilo se to da je vrednost fine unce zlata zabeležila vrednost od 2070. dolara u avgustu ove godine.

Najava vakcine za zaštitu od Covida 19 na trenutak je smirila svet i smanjila tražnju za najvrednijim plemenitim metalom. Prema podacima svetskog saveta za zlato, tražnja za zlatom smanjena je 50% u odnosu na period kada je zlato beležilo rekordnu vrednost.

Smanjenje agregatne tražnje i svakodnevne informacije o završnim fazama testiranja vakcine implicirali su negativno kretanje zlata. Tako imamo situaciju da zlato iz sedmice u sedmicu beleži nižu vrednost.

Ulagači koji su pred očima videli kraj sveta tj. krah svetske ekonomije, usled neizvesnosti koja se naglo pojavila donosili su često ishitrene odluke. Na taj način povećan je promet nekretnina, zemljišta i ostalih oblika konkretne imovine. Među takvim ulagačima bilo je i onih koji su opredelili za kupovinu zlata.

Kada je zlato počelo da beleži negativnu vrednost upali su u novu paniku i po svaku cenu želeli su da se oslobode zlata. To je definitivno bila pogrešna odluka. Ulaganje u zlato je prevashodno dugoročno ulaganje. Najbolji zaključak o isplativosti ulaganja u zlato možemo izvesti ako posmatramo kretanje vrednosti zlata u poslednjih 20 godina. Vrednost zlata u posmatranom periodu uvećala se 450 %!

U investiciinoj kući Goldman Saks smatraju da se vrednost zlata trenutno nalazi na najnižem nivou u drugom šestomesečju 2020 godine. To se može posmatrati na dva načina.

- Kao dobar momenat za unovčavanje za ulagače koji su investirali u zlato pre početka pandenije.

- Kao dobar momenat za buduće ulagače koji ulaganjem u investiciono zlato žele da zaštitite akumulirani kapital.

Ako bismo poredili vrednost zlata i vrednost novca trenutno, zaključili bismo da je vrednost novca porasla u odnosu na vrednost zlata. Međutim, to nije tako. Novac se kontrolisano multiplcira za sprečavanje recesivnih efekata u celom svetu. To ukazuje da vrednost novca ne može jačati, već nasuprot tome slabiti. Najbolji parametar za praćenje amortizacije novca, tj. inflacije jeste ako posmatramo cene nekretnina. Nekretnine vidimo svuda oko nas, gotovo da postaju neoganičen resurs, a cena im raste iz dana u dan. To je u suprotnosti sa ekonomskom logikom. To je samo dokaz da novac iz dana u dan sve manje vredi.

Drugi dokaz o gubitku vrednosti novca predstavljaju niske kamatne stope koje su najniže u dosadašnjoj istoriji. U većini zemalja Evropske unije na snazi su negativne kamatne stope. To zapravo govori da novca na monetarnom tržištu ima previše i da mi plaćamo finansijskim institucijama da nam čuvaju novac .

S druge strane, zlato je ograničen resurs koji se ne može štampati i multiplicirati. Potrebe za zlatom su sve veće. Države deo svojih deviznih rezervi štite ulaganjem u zlato. Sve ove činjenice dugoročno dominantno utiču na rast vrednosti zlata.

Novac koji nije poslovno angažovan vremenom se amortizuje kroz rast vrednosti proizvoda koje kupujemo. Opšti porast cena svima je poznat kao inflacija. Projektovana inflacija na svetskom nivou je 3%, na godišnjem nivou. To zapravo znači, nezavisno od toga da li koristimo novac ili ne,

on svake godine vredi 3% manje.

Najbolje rešenje za zaštitu novca koji nije poslovno angažovan, od amortizacije tj.inflacije, jeste ulaganje u investiciono zlato. Investiciono zlato jeste najkvalitetnije zlato. Čistoća investicionog zlata jeste 99,99%!

