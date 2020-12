UREDNO NAM NAPLAĆUJU KESE KOJE NE ZADOVOLJAVAJU PROPISE: Zaštitnik potrošača objasnio u čemu je problem (KURIR TELEVIZIJA)

Beograd je među prvim gradovima u Evropi koji je od 1. januara 2020. zabranio upotrebu plastičnih nerazgradivih kesa.

Međutim, iako su trgovci imali vremena da se pripreme za stupanje novog zakona na snagu, danas nakon skoro godinu dana, većina ne poštuje pravila, osim što uredno naplaćuje plastične kese.

O ovoj temi govorio je Nenad Bumbić, iz Zaštite potrošača.

"Mi smo prvenstveno proveravali šta rade velike trgovinski lanci, pošto smo pretpostavljali da je tamo najbolja situacija i da je pravi pokazatelj onoga kakvo je stanje kod nas i shvatili da se samo poštuje odluka da se samo povećaju cene kesa. Od svih analiziranih kesa koje su prošle kroz ta testiranja, ispalo je da samo jedna kesa zadovoljava propise", kaže Bumbić.

"Najveći problem je debljina, grad Beograd je doneo odluke da kese budu deblje od 50 mikrona sa namerom da nam obezbedi da možemo da ih koristimo više puta, a to je potpuno jasno da to donosi troškove i proizvođačima i trgovinskim lancima. U periodu kada nije bilo kontrole proizvođači su iskorisitili priliku i napravili tanje kese, koje su izbacili na tržište. Tako da smo bukvalno naišli na kese koje su umesto 15, debele 13, to jest 75 posto su tanje nego što bi trebalo", dodao je Bumbić.

Samim tim kese koje ne podležu propisima olako pucaju, te iako nam ih naplaćuju, one nisu za neku dužu upotrebu.

