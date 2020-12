VOZAČI, OPREZ: Magla kao testo, slabo se vidi, usporite! Usporen saobraćaj na auto-putu ispred mosta kod Ćuprije

BEOGRAD - Magla i sumaglica od jutros smanjuju vidljivost na putevima u većem delu Srbije, saopštio je Auto-moto savez Srbije.Svi putni pravci su prohodni.

Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja. Na teretnim terminalima graničnih prelaza kamioni na izlazu na prelazu Horgoš čekaju pet sati, a na prelazu Kelebija oko četiri sata.

Usporen saobraćaj na auto-putu ispred mosta kod Ćuprije

Na auto-putu E-75, ispred mosta kod Ćuprije, u smeru Niš-Beograd, saobraćaj se odvija usporeno srednjom trakom, zbog saobraćajne nezgode, saopštili su Putevi Srbije.

Putevi Srbije navode i da se na više deonica u Srbiji obavljaju radovi, zbog čega je izmenjen režim saobraćaja. Na Obilaznici oko Beograda, u zoni tunela "Straževica" u oba smera saobraćaj se odvija usporeno. Na deonici petlja Beograd - petlja Kovilovo, u zoni petlje "Kovilovo", danas od 8 do 18 časova izvodiće se radovi na postavljanju opreme na stubove.

U toku izvođenja radova, za saobraćaj će naizmenično biti zatvarana krajnja leva saobraćajna traka, u zoni petlje Kovilovo, iz pravca Borče ili pravca Zemuna. Saobraćaj će se odvijati u srednjoj i krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci.

Kod skretanja za KPZ Padinska Skela, povremeno će dolaziti do zauzeća saobraćajne trake iz pravca Beograda, dok će se saobraćaj odvijati naizmeničnim propuštanjem vozila.

Do 18. decembra, od 7 do 15 časova, obavljaće se radovi na sanaciji kolovoza dela auto-puta E-75, od petlje Batočina do petlje Pojate. Za vreme izvođenja radova za saobraćaj će periodično biti zatvarane vozna i zaustavna saobraćajna traka, dok će se saobraćaj odvijati preticajnom saobraćajnom trakom.

Do 15. aprila se produžava izmena režima saobraćaja na delu državnog puta I B reda broj 22 zbog radova na izgradnji petlje "Petlovo brdo". Radovi će se izvoditi po fazama shodno dinamikom izvođenja.

U sklopu izvođenja radova na petlji "Petlovo brdo" izvršeno je otvaranje lokalnog puta Rakovica - Železnik za saobraćaj, dok se na državnom putu I B reda broj 22 saobraćaj odvija u skladu sa postavljenom privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Semafor kod "Metroa" na državnom putu I B reda broj 22 je prebačen u žuto-trepćući režim rada, postavljena je privremena saobraćajna signalizacija i oprema i označena je horizontalna signalizacija. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Vozačima se savetuje maksimalan oprez pri vožnji i apeluje na njih da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na pojedinim putnim pravcima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

(Kurir.rs/Beta/Tanjug)

Kurir