OVAKO ĆE IZGLEDATI PRVI DANI ZIME: Neverovatan meteo-obrt, do četvrtka i do 17 stepeni!

BEOGRAD - Poslednje jesenje jutro biće maglovito i tmurno sa temperaturom od -1 do 4 stepena. Tokom dana razvedravanje uz najvišu dnevnu temperaturu do 10 stepeni.

Iako danas kalendarski počinje zima, u nedelji pred nama očekuje nas više sunca i toplije vreme.

Jutros u Srbiji pretežno tmurno i maglovito s temperaturom od -1 do četiri stepena dok se tokom dana očekuje razvedravalje uz porast temperature i po koji zrak sunca.

Najviša dnevna temperatura kretaće se od 4 do 10 stepeni. U Beogradu pretežno oblačno sa temperaturom do 7 stepeni. Narednih dana toplije. Do četvrtka i do 17 stepeni.

Do četvrtka umereno i potpuno oblačno i toplije s dnevnim temperaturama oko i iznad proseka, a ponegde slaba kiša. U petak jače naoblačenje i zahlađenje s kišom, na planinama sa snegom, prvo na severu i zapadu.

Za vikend oblačno, u nižim predelima sa mešovitim padavinama - kisom, susnežicom i snegom, a na planinama sa snegom. U ponedeljak suvo.

