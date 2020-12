SA 9 GODINA POČELA DA SVIRA TRUBU! Evo ko su devojke koje su pesmom "Nikoljdan" OSVOJILE SRCA cele Srbije (KURIR TELEVIZIJA)

Pesma "Nikoljdan" osvojila je srca cele Srbije, a Danijela Veselinović i Milena Lazarević Popović dospele su u žižu javnosti.

Lepe i talentovane, ne kriju da im je očuvanje tradicije izuzetno važno, te da ih je i spojilo.

Obe priznaju da im se pesma na prvi takt dopala, te je tako i nastala pesma koja je dostigla vrtoglav broj pregleda za samo nekoliko dana.

Ono što je posebno interesantno u ovome jeste da je mlada Danijela sa samo devet godina počela da svira trubu.

- Orkestar Danijela je formiran 2003. godine i u orkestru su moja rođena braća i kolege. Pa eto, od dece izrasta od 6 do 10 godina prerasli smo u muzičare. Većina se profesionalno bavi time.

- Mi nismo bili ni svesni, sve nam je bilo kao neka igra, mi smo se stalno igrali i družili i prvo smo se zainteresovali za trubu. Moj otac je doneo kako bi on to svirao, međutim, meni i braći se to dopalo, i krenuli smo da sviramo. Bilo nam je interesantno. Pozvali smo braću od ujaka i krenuli da sviramo. Naši roditelji su to podržali, a nisu ni slutitli da će se to razviti ovako, da ćemo postići uspeh koji smo postigli - kaže mlada Danijela koja je svoju trubačku karijeru započela sa samo 9 godina.

Milena već deset godina kroz svoju muzičku karijeru čuva tradiciju, a sada, kako kaže planira i jedan solistički koncert.

- Iako uživo nema nastupa mi se uveliko spremamo za koncerte kada se sve vrati u normalu. Evo ja se nadam jednom solističkom koncertu 2021. godine u Beogradu.

A Danijela je i otkrila kako muškarci reaguju kad je vide sa trubom.

- Nije svakidašnje da devojka svira trubu, na prvu loptu oni se oduševe i iznenade, ali kad čuju da sviram prepuste se i uživaju - kaže kroz osmeh Danijela.

