NOVI KANDIDAT ZA SRPSKOG PATRIJARHA: Vladika Ignatije ULAZI U TRKU za novog poglavara Srpske pravoslavne crkve!

Vladika požarevačko-braničevski Ignatije (Dobrivoje Midić) ima velike šanse da uđe među tri kandidata od kojih se potom bira patrijarh, saznaje Kurir. Vladiku Ignatija u Saboru podržava struja vladike Joanikija, koji trenutno obavlja i dužnost administratora Mitropolije crnogorsko-primorske, odnosno vladike koje su svojevremeno glasale za mitropolita Amfilohija.

Međutim, prema rečima izvora Kurira, vladika požarevačko-braničevski može da računa i na glasove drugih lobija, jer uživa ugled u Saboru i važi za čoveka od integriteta.

- Lobiranja pred predstojeći izborni Sabor 18. februara uveliko traju. Pored kandidata koji važe za favorite - vladike bačkog Irineja (Bulovića) i mitropolita zagrebačko-ljubljanskog Porfirija, iskristalisalo se još jedno ime - vladike požarevačko-braničevskog Ignatija. Oni u ovom trenutku imaju najveće šanse da uđu u izbor za tri kandidata od kojih se potom bira naredni patrijarh - kaže izvor Kurira iz SPC i dodaje:

- Za vladiku Ignatija lobira Joanikijeva struja, to znači da bi on mogao da računa na glasove vladika koji su ranije važili za Amfilohijeve ljude. Dobro se kotira i kod većine drugih vladika, on bi bio pomirljivo rešenje i za veći deo drugih struja u Saboru. Ima integritet, što mu je veliki plus.

Verski analitičar Draško Đenović kaže da vladika Ignatije ima akademsku jačinu, da mu je eparhija uređena, poštovan je, ali mu je minus što nema na svojoj strani neke od najuticajnijih vladika u Saboru.

- On spada u intelektualce, autor je i nekih knjiga. Ima akademsku jačinu. Plus mu je i što je njegova eparhija uređena, skockana, on drži konce u svojim rukama. Vladika Ignatije ne vuče repove, njega nikad nisu pratili skandali, jednostavno, nema šta u tom smislu da mu se zameri - kaže Đenović i dodaje: - Međutim, minus bi mu moglo biti ono što se dešavalo na Bogoslovskom fakultetu, kada je podneo ostavku jer nije hteo da izvršava naređenja iz Patrijaršije.

Ko je vladika Ignatije Vladika Ignatije (Dobrivoje Midić), episkop požarevačko-braničevski, rođen je u Knez Selu kod Niša 17. oktobra 1954. Bogosloviju Svetog Save u Beogradu završio je 1974, a studije teologije na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu 1980. Na tom fakultetu predaje dogmatiku i etiku. Za dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu izabran je u junu 2018. Na ovu funkciju podneo je ostavku u novembru 2019. Zamonašio se 1991, a za episkopa je izabran 1994. Postdiplomske i doktorske studije iz sistematske teologije završio je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Atini. Na Atinskom univerzitetu je studirao i vizantijsku književnost i antičku filozofiju.

Podsetimo, patrijarh se bira tako što Sabor glasa, a imena trojice kandidata s najvećim brojem glasova stavljaju se u koverte, koje potom izvlači jedan od monaha. To bi, kako je naš list ranije objavio, trebalo da bude iguman manastira Sveti Sisoje Matej.

Dolazak na izborni Sabor 18. februara, kako je Kurir ranije objavio, potvrdile su gotovo sve vladike, osim vladike Australije i Novog Zelanda.

